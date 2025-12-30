Petersen: estable y bajo absoluto secreto médico

El Hospital Alemán de Buenos Aires difundió ayer un nuevo parte médico informando que Christian Petersen “continúa internado, en unidad coronaria, bajo control clínico permanente” y “hemodinámicamente estable”.

Además, se comunicó que “se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”.

El comunicado indica también que el Hospital ”reafirma que preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia” y que “no se brindarán mayores precisiones sobre su evolución clínica”.