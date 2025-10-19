Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Un punto débil

Reservas en la mira por su constante retroceso

Reservas en la mira por su constante retroceso

Las reservas del central están en terreno negativo / WEB

19 de Octubre de 2025 | 02:44
Edición impresa

Las reservas internacionales del Banco Central, uno de los puntos débiles de la actual política económica, son objeto de constante monitoreo por parte de inversores y analistas.

Dentro de esa contabilidad reciben especial atención las llamadas “reservas internacionales netas” (RIN). El Fondo ya le “perdonó” a Economía un margen de U$S5.000 millones y hay consultoras, como Equilibra, que calculan que el gobierno está hoy entre U$S7.000 y 8.000 millones por debajo de la meta revisada, de -U$S2.600.

Un nuevo análisis, de la consultora PxQ, que encabeza Emanuel Álvarez Agis, quien fuera viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof al frente de la cartera, calculó además que si de las actuales reservas se restan los U$S14.000 millones que ya desembolsó el FMI, las reservas netas están en un nivel similar, e incluso levemente inferior, al de noviembre de 2023, en vísperas de la asunción presidencial de Javier Milei.

Según PxQ, las reservas eran entonces negativas en U$S11.133 millones, y si se resta lo que el Fondo envió desde abril pasado, son ahora negativas en U$S11.482 millones.

De allí el cálculo de PxQ y también la crítica de varios analistas al equipo económico por no haber comprado dólares “dentro de la banda cambiaria”, como sugería el acuerdo con el FMI, entre mediados de abril y junio, período de mayor liquidación agroexportadora, cuando la divisa cotizaba a entre $1.100 y 1.300 y el gobierno (incluido el presidente Milei) decidió que no compraría dólares a menos que el precio fuera al “piso” de la banda, inicialmente en $1.000 y cayendo al 1% mensual.

Luego compró mucho más caro, para impedir que el precio perfore el techo de la banda. Pagó incluso un alto precio fiscal al eliminar temporalmente retenciones para hacerse de dólares.

LE PUEDE INTERESAR

Protesta de trabajadores del Garrahan en Olivos

LE PUEDE INTERESAR

Descuentos a jubilados en supermercados por los beneficios de Anses

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC

Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"

Fotos | Impactante choque en La Plata: un auto se estrelló contra un poste y de milagro no hubo una tragedia

Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico
+ Leidas

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

Bolivia elige presidente Afronta un histórico balotaje

VIDEO. Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno

El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU

VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”

El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

VIDEO. Del León en el estadio de Estudiantes a recrear un reino animal impactante
Últimas noticias de Política y Economía

El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU

VIDEO. Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero con gente sensata puede salvarse”

Campaña anti K: Milei durísimo con el kirchnerismo

Santilli criticó a Karen Reichardt por su frase sobre el kirchnerismo
Policiales
El miedo de cada noche: salvaje asalto mientras dormían
Una grave denuncia por abuso sacude a La Plata
Abatió a dos adolescentes que intentaron robarle
Avanza la causa por la muerte de dos músicos
Le pidieron un viaje por Uber y le sacaron la moto nueva
Información General
Marketing digital: los usuarios, más desconfiados
Investigan el misterioso varamiento de orcas en Tierra del Fuego
Argentina, penúltima en sistemas jubilatorios
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se  convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Espectáculos
Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad
“El último barco”: el regreso a las raíces de Sting
“& Sons”: un drama familiar con eco universal
El festival de cine y terror prepara su cuarta edición
“¿Swap or not swa?” La necesidad tiene cara de hereje
Deportes
VIDEO. Asamblea: los socios aprobaron sin cuestionamientos
El Lobo va a UNO con medio equipo nuevo
Tienen pasión por la Liga, por el Pincha y el Lobo
Noche de Piratas Boca, pese a la reacción, cayó con Belgrano y no alcanzó la punta
River fue efectivo y logró un triunfazo en Córdoba

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla