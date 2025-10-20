Casper Ruud despejó los fantasma, en Estocolmo

Casper Ruud conquistó el título del ATP 250 de Estocolmo tras superar con autoridad al francés Ugo Humbert por 6-2 y 6-3, en la final.

Ruud (12) se mostró implacable desde el inicio y confirmó su regreso a un nivel de máxima exigencia en el circuito.

El tenista noruego llegó al torneo con el objetivo de recuperar terreno en la clasificación y lo logró a través de una semana sin fisuras.

En la ronda previa había eliminado con claridad a Denis Shapovalov, y en la definición mostró una versión aún más pulida.

Humbert (25) venía con siete victorias consecutivas en superficie cubierta y una serie de actuaciones destacadas, pero no logró sostener el ritmo del noruego, que impuso el control del partido desde el primer game del partido. Cabe recordar que este certamen marcó el regreso de Tomás Etcheverry tras la lesión abdominal.