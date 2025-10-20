Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Escándalo en gimnasia y deportivo madryn

VIDEO. Suspenden el partido en Jujuy por “presuntas amenazas” al árbitro

VIDEO. Suspenden el partido en Jujuy por "presuntas amenazas" al árbitro

lucas comesaña, el árbitro que denunció amenazas de dirigentes jujeños

20 de Octubre de 2025 | 03:43
Edición impresa

Otro escándalo en la Primera Nacional y van... el encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, que otorga el segunso ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino (el primero en consiguirlo Gimnasia de Mendoza), fue suspendido tras disputarse el primer tiempo por “presuntas amenazas” en el vestuario que habría recibido el árbitro, Lucas Comesaña.

El Lobo jujeño se fue al descanso con victoria parcial por 1-0 con gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos del primer tiempo, pero el duelo no se reanudó ya que el encargado de impartir justicia decidió no dirigir la segunda mitad.

La polémica ocurrió cuando a los 14 minutos de la etapa inicial, Comesaña no sancionó un penal a favor de los locales cuando el balón impactó en la mano de Diego Martínez, defensor del cuadro aurinegro. Dicha acción desató la bronca del todo el plantel de Gimnasia de Jujuy y de los hinchas presentes en el estadio 23 de Agosto.

Además, sobre el cierre de la misma, el juez principal expulsó a Matías Noble por doble amarilla y dejó al Lobo con diez jugadores en cancha.

En tanto, Comesaña informó lo que habría sucedido en diálogo con un canal de cable. “El partido está suspendido. Sufrimos dentro del vestuario mismo amenazas de dirigentes del equipo local. Están identificados. Las amenazas no solo fueron a mí, sino a todo el equipo arbitral. Ingresaron sin siquiera tocar la puerta”, comenzó. Y añadió: “Yo tengo que elevar el informe y luego determinará el Tribunal Disciplina”, mientras dejó entrever que realizaría la denuncia policial correspondiente.

Riestra, ante Instituto y el Cuervo en Tucumán

Vélez venció a Sarmiento y está cerca de los playoffs

En una entrevista, Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, dio su opinión sobre la federalización del fútbol argentino luego de la derrota de su equipo ante Gimnasia de Mendoza en la final por el ascenso.

“Para mí es fantástico que se tenga en cuenta al Interior del país. Es muy bueno que haya dirigentes con una visión tan amplia como el “Chiqui” Tapia (Presidente de la AFA) y Pablo Toviggino (Tesorero de la AFA)”, dijo. Y añadió al ser consultado si se le hacía más fácil con las personas previamente mencionadas: “Obviamente, tenemos una participación muy importante. No solamente en ser tenidos en cuenta como institución, sino en representatividad para los esquemas de asambleas de AFA”.

Por su parte, Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy, aseguró que “Creo que el árbitro se aceleró en su decisión. Mis más sinceras disculpas para el señor árbitro pero fundamentalmente para los hinchas de Gimnasia que en el Día de la Madre vinieron a presenciar este encuentro”.

El mandatario del Lobo jujeño fue citado por Comesaña junto a su par de Deportivo Madryn para dar a conocer lo sucedido en el entretiempo del duelo válido por la ida de los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional.

“Le aseguré que estaban dadas todas las garantías de seguridad para que salga a dirigir el segundo tiempo”, concluyó.

Sin embargo, el juez principal, en conjunto con la terna arbitral, decidió suspender el cotejo. Ahora se elevará un informe y decidirá el Tribunal de Disciplina.

El partido se interrumpió cuando el Lobo jujeño se imponía por 1-0 a Madryn

 

