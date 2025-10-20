Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El ruso se expresó sobre el momento que atraviesa el equipo

Ascacibar y la inyección anímica tras el triunfo

El capitán del Pincha habló de la victoria, y se expresó de los dichos que se “malinterpretaron” sobre Carlos Bilardo en la semana

20 de Octubre de 2025 | 03:47
Edición impresa

Tras el triunfo en UNO, Santiago Ascacibar enfatizó la relevancia anímica de la victoria ante el Gimnasia, especialmente pensando en la recta final del torneo. “Ganarle a nuestro rival, la verdad que te da esa inyección anímica que se necesita para encarar el torneo en la etapa final”, declaró el capitán.

Con Estudiantes ubicado en la primera posición de su zona y cerca de asegurar un lugar en la clasificación a certámenes internacionales para el próximo año, el mediocampista dejó claro que la meta máxima del Pincha es competir en la Copa Libertadores. “Para nosotros, nuestro objetivo siempre es competir en la máxima competición internacional que es la Copa Libertadores y vamos a ir en busca de eso”, sentenció.

Al reflexionar sobre el desarrollo del encuentro y la diferencia que Estudiantes logró imponer sobre su adversario, Ascacibar atribuyó el resultado a la buena ejecución del juego del equipo. “Yo creo que nosotros lo hacemos bien, jugamos bien a la pelota y lo pudimos plasmar en el partido”, explicó.

A pesar de la victoria, el capitán señaló que Estudiantes pudo haber ampliado aún más la ventaja. “Creo que tuvimos situaciones como para seguir ampliando el marcador, pero bueno, hay que hay que trabajarlo y este es el camino”, comentó Ascacibar.

Finalmente, Ascacibar abordó la situación del cuerpo técnico, al recordar que hace algunos meses se había puesto en duda la continuidad del entrenador debido a resultados inconsistentes, que queda atrás con la clasificación internacional y el actual liderazgo en la tabla.

El capitán del Pincha fue categórico al afirmar que el entrenador se ganó su lugar con mérito propio: “Eduardo lo que se ganó, lo ganó dentro con resultados, con copas y con un torneo”. Además, ratificó el compromiso total del plantel: “La verdad que nosotros estamos a disposición de él para lo que necesite”.

Por último, al ser consultado sobre lo que fueron sus declaraciones en la conferencia de prensa previa al clásico, donde “discrepó con la forma de ganar de Bilardo”, el capitán sostuvo: “Lo sacaron de contexto, a ver Bilardo es Estudiantes para arrancar. Dije lo de Eduardo porque llevamos un proceso y lo llevé por ese lado. Los clásicos se ganan”, portando una remera con la imagen del Narigón.

Diez
Los clásico que disputó Santiago Ascacibar ante Gimnasia, desde su debut en 2016 hasta 2025. Cosechó cuatro triunfos, tres empates y tan solo una derrota. A su vez, convirtió un gol en la edición de 2024 en UNO. Mientras que cuenta con una expulsión en 2016

 

 

