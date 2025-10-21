Maratón quirúrgica en la Provincia: realizan mil cirugías de vesícula en cinco días

La Provincia realiza 1000 cirugías laparoscópicas de vesícula en cinco días, una movida que es considerada como una verdadera maratón quirúrgica. Las intervenciones se llevan adelante en 38 hospitales públicos provinciales desde ayer y se extenderá hasta el viernes próximo.

La iniciativa, impulsada por el ministerio de Salud bonaerense, apunta a dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias y a reducir la lista de espera quirúrgica, que actualmente alcanza a 10 mil bonaerenses. Los hospitales extenderán sus horarios quirúrgicos y realizarán las intervenciones en turno vespertino.

Durante el año pasado, en hospitales públicos provinciales se realizaron 168 mil cirugías. Si se suman los establecimientos municipales, la cifra asciende a 332 mil. Esta “maratón quirúrgica” se inscribe en una política sanitaria que fortalece la capacidad resolutiva del sistema público y mejora el acceso a la salud.

“Este es un esfuerzo enorme del sistema público provincial. Decidimos reforzar el trabajo quirúrgico para dar respuesta a una demanda concreta de miles de bonaerenses que esperan una cirugía y que confían en la salud pública”, señaló el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Las cirugías de vesícula responden a una de las patologías más frecuentes en guardias hospitalarias. La litiasis vesicular consiste en la formación de cálculos en la vesícula biliar, órgano que almacena la bilis y ayuda a digerir las grasas. Los cólicos biliares provocan dolores intensos en el abdomen derecho, y muchas veces requieren una intervención quirúrgica programada.

“Donde antes había espera y angustia, hoy hay organización, planificación y trabajo en equipo. Esto es lo que permite un Estado presente, que planifica y garantiza derechos”, agregó Kreplak.

"Con esta acción, la Provincia refuerza su política de cirugías programadas para reducir los tiempos de espera, optimizar recursos hospitalarios y mejorar la calidad de vida de miles de personas", informaron desde el ministerio de Salud bonaerense.