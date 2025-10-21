Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata

En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
Un operativo policial realizado en Gonnet terminó con nueve personas aprehendidas y el secuestro de municiones calibre 9 milímetros, en el marco de una investigación por un robo a mano armada ocurrido semanas atrás.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 13ª de Gonnet, en cumplimiento de una orden de registro domiciliario y secuestro emitida por la UFI N°15 del Departamento Judicial La Plata.
Según el parte oficial al que accedió este diario, el hecho se originó el 26 de septiembre último, cuando un comerciante de 29 años denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada en su local ubicado en calle 501 y 25. En esa ocasión, un hombre ingresó al comercio, exhibió un arma de fuego y sustrajo una notebook y la recaudación del día antes de darse a la fuga.
Tras diversas tareas investigativas del Grupo Táctico Operativo (GTO), los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor, quien ya había sido detenido el 8 de octubre por otro hecho de robo bajo la misma modalidad, ocurrido en un kiosco.
En el marco de la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda ubicada en la zona de 504 y 21, donde residía el acusado. Durante el procedimiento, los agentes incautaron 47 municiones calibre 9 milímetros y aprehendieron a nueve personas que se encontraban en el lugar, acusadas del delito de encubrimiento. Los mismos tienen entre 41 y 62 años, y todos son residentes en la zona de Gonnet.
Tras ser comunicada la novedad al magistrado en turno, se dispuso la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de cada uno en el hecho y el posible vínculo con otros robos de similares características.
El caso permanece bajo la órbita de la UFI N°15 de La Plata, que continúa con las diligencias para esclarecer por completo la secuencia delictiva.
