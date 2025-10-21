Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales

Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata

Allanamiento, 9 aprehendidos y secuestro de municiones por un robo en La Plata
21 de Octubre de 2025 | 09:12

Escuchar esta nota

Un operativo policial realizado en Gonnet terminó con nueve personas aprehendidas y el secuestro de municiones calibre 9 milímetros, en el marco de una investigación por un robo a mano armada ocurrido semanas atrás.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 13ª de Gonnet, en cumplimiento de una orden de registro domiciliario y secuestro emitida por la UFI N°15 del Departamento Judicial La Plata.

Según el parte oficial al que accedió este diario, el hecho se originó el 26 de septiembre último, cuando un comerciante de 29 años denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada en su local ubicado en calle 501 y 25. En esa ocasión, un hombre ingresó al comercio, exhibió un arma de fuego y sustrajo una notebook y la recaudación del día antes de darse a la fuga.

Tras diversas tareas investigativas del Grupo Táctico Operativo (GTO), los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor, quien ya había sido detenido el 8 de octubre por otro hecho de robo bajo la misma modalidad, ocurrido en un kiosco.

En el marco de la investigación, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda ubicada en la zona de 504 y 21, donde residía el acusado. Durante el procedimiento, los agentes incautaron 47 municiones calibre 9 milímetros y aprehendieron a nueve personas que se encontraban en el lugar, acusadas del delito de encubrimiento. Los mismos tienen entre 41 y 62 años, y todos son residentes en la zona de Gonnet.

Tras ser comunicada la novedad al magistrado en turno, se dispuso la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras continúa la investigación para determinar la responsabilidad de cada uno en el hecho y el posible vínculo con otros robos de similares características.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos

El caso permanece bajo la órbita de la UFI N°15 de La Plata, que continúa con las diligencias para esclarecer por completo la secuencia delictiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

VIDEO. Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata

Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos

Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo

VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Espectáculos
Robert De Niro destrozó a Donald Trump: "Quiere lastimar a la gente, no tiene empatía, no le importa nada"
Fabiola Yañez habló por primera vez sobre los videos de Alberto Fernández y Tamara Pettinato
Ayelén Paleo confirmó que llevará a Carmen Barbieri a la Justicia: "Me duelen las acusaciones falsas sobre mi persona"
Comunicado de L-Gante, luego de la demanda millonaria que le inició a su ex representante y amigo, Maxi el Brother
Mientras Beto Casella analiza su salida de El Nueve, desmintió que Jorge Rial sería su reemplazante
La Ciudad
Maratón quirúrgica en la Provincia: realizan mil cirugías de vesícula en cinco días
El impacto del paro nodocente en la UNLP: colegios sin clases y acatamiento dispar en facultades
En una secundaria de La Plata denuncian la paralización de las obras de su edificio propio: el drama de un sueño postergado
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata-Constitución
Tiempo "alocado" en La Plata con calor de verano, cielo gris y chaparrones a la vista: ¿cuándo llueve?
Información General
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá
Deportes
Max, tras el error en el clásico: "Voy a defender este escudo hasta el último día, pase lo que pase"
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla: ¿juega ante Estudiantes?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla