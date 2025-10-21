Más casos de acoso a periodistas: dramático testimonio de Josefina Pouso

Por estos días, desde los medios se reflejaron diferentes denuncias que dejaron en evidencia cómo varias mujeres públicas quedaron expuestas al acoso por parte de hombres.

Así, la denuncia de Agustina Peñalva contra Walter Graziano y el reciente relato de Edith Hermida sobre un hombre que la acecha cerca de su domicilio generaron un amplio debate.

En este contexto, Josefina Pouso, panelista de Los Profesionales de Siempre, conducido por Flor de la V, reveló que también vivió una experiencia similar.

Allí, la mencionada periodista contó que un hombre muy corpulento comenzó como un fanático, pero con el tiempo su comportamiento se volvió acosador. "No soy miedosa y generalmente los enfrento, pero este hombre era muy grandote y una persona que tenía problemas de salud mental, entonces también tenía una fuerza mucho más bruta", explicó.

Pouso relató cómo la situación se intensificó: el acosador se abalanzaba sobre ella cuando le pedía fotos, y poco a poco pasó a seguirla de manera constante. "De repente empecé a ver que me seguía. Yo me quería ir al auto y lo esquivé una, dos o tres veces, pero empecé a ver que cada vez que llegaba a la radio o salía, estaba ahí", contó.

Asimismo, la mencionada periodista reveló que llegó un momento en que debía coordinar con alguien de su trabajo para que la acompañara.

Por último, Pouso confesó que el mismo hombre posteriormente acosó a Cinthia Fernández, lo que terminó en una denuncia formal cuando el acosador se metió en su auto. "Primero lo ves como un fanático. Te das cuenta de que no lo es cuando pasa de la foto a seguirte", reflexionó la periodista.