Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP
Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP
Cristina Kirchner, subida a la campaña con los ojos en la interna
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata-Constitución
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Más casos de acoso a periodistas: dramático testimonio de Josefina Pouso
En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
Tiempo "alocado" en La Plata con calor de verano, cielo gris y chaparrones a la vista: ¿cuándo llueve?
Movimientos en el gabinete tras las elecciones: posibles cambios en Cancillería, Seguridad y Justicia
Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Se realizará un desfile de mascotas disfrazadas en Plaza Azcuénaga
Louvre, el día después: un video expuso las fallas de la seguridad
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
El dólar no detiene el “rally alcista”; suben los bonos y caen acciones
Brusca e inquietante caída en el país de las matrículas escolares
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
“¡Dale, tirale!”: le sacaron la moto y antes de irse le dispararon en una pierna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Por estos días, desde los medios se reflejaron diferentes denuncias que dejaron en evidencia cómo varias mujeres públicas quedaron expuestas al acoso por parte de hombres.
Así, la denuncia de Agustina Peñalva contra Walter Graziano y el reciente relato de Edith Hermida sobre un hombre que la acecha cerca de su domicilio generaron un amplio debate.
En este contexto, Josefina Pouso, panelista de Los Profesionales de Siempre, conducido por Flor de la V, reveló que también vivió una experiencia similar.
Allí, la mencionada periodista contó que un hombre muy corpulento comenzó como un fanático, pero con el tiempo su comportamiento se volvió acosador. "No soy miedosa y generalmente los enfrento, pero este hombre era muy grandote y una persona que tenía problemas de salud mental, entonces también tenía una fuerza mucho más bruta", explicó.
Pouso relató cómo la situación se intensificó: el acosador se abalanzaba sobre ella cuando le pedía fotos, y poco a poco pasó a seguirla de manera constante. "De repente empecé a ver que me seguía. Yo me quería ir al auto y lo esquivé una, dos o tres veces, pero empecé a ver que cada vez que llegaba a la radio o salía, estaba ahí", contó.
Asimismo, la mencionada periodista reveló que llegó un momento en que debía coordinar con alguien de su trabajo para que la acompañara.
LE PUEDE INTERESAR
“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
LE PUEDE INTERESAR
“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre
Por último, Pouso confesó que el mismo hombre posteriormente acosó a Cinthia Fernández, lo que terminó en una denuncia formal cuando el acosador se metió en su auto. "Primero lo ves como un fanático. Te das cuenta de que no lo es cuando pasa de la foto a seguirte", reflexionó la periodista.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí