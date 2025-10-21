Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Espectáculos

Más casos de acoso a periodistas: dramático testimonio de Josefina Pouso

Más casos de acoso a periodistas: dramático testimonio de Josefina Pouso
21 de Octubre de 2025 | 07:18

Escuchar esta nota

Por estos días, desde los medios se reflejaron diferentes denuncias que dejaron en evidencia cómo varias mujeres públicas quedaron expuestas al acoso por parte de hombres.

Así, la denuncia de Agustina Peñalva contra Walter Graziano y el reciente relato de Edith Hermida sobre un hombre que la acecha cerca de su domicilio generaron un amplio debate.

En este contexto, Josefina Pouso, panelista de Los Profesionales de Siempre, conducido por Flor de la V, reveló que también vivió una experiencia similar.

Allí, la mencionada periodista contó que un hombre muy corpulento comenzó como un fanático, pero con el tiempo su comportamiento se volvió acosador. "No soy miedosa y generalmente los enfrento, pero este hombre era muy grandote y una persona que tenía problemas de salud mental, entonces también tenía una fuerza mucho más bruta", explicó.

Pouso relató cómo la situación se intensificó: el acosador se abalanzaba sobre ella cuando le pedía fotos, y poco a poco pasó a seguirla de manera constante. "De repente empecé a ver que me seguía. Yo me quería ir al auto y lo esquivé una, dos o tres veces, pero empecé a ver que cada vez que llegaba a la radio o salía, estaba ahí", contó.

Asimismo, la mencionada periodista reveló que llegó un momento en que debía coordinar con alguien de su trabajo para que la acompañara.

LE PUEDE INTERESAR

“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix

LE PUEDE INTERESAR

“Lupin”: en la vida como en la serie, el robo al Louvre

Por último, Pouso confesó que el mismo hombre posteriormente acosó a Cinthia Fernández, lo que terminó en una denuncia formal cuando el acosador se metió en su auto. "Primero lo ves como un fanático. Te das cuenta de que no lo es cuando pasa de la foto a seguirte", reflexionó la periodista. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Edith Hérmida reveló que es acosada: “Viene a mi casa”

"No sabe qué hacer para sacar plata": el testimonio del economista denunciado por acoso de Agustina Peñalva

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes, sin brillar, ganó con holgura el clásico 2 a 0 ante un Gimnasia que pareció resignado

La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC

Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La Sub 20 cayó 2 a 0 ante Marruecos en la final del Mundial

El “guardián” del rock platense, su monumental discoteca y la enciclopedia que se viene

Platenses que abren la puerta de su casa para transformar una infancia

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
+ Leidas

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP

En fotos y videos | Cerraron la sede por una protesta de los hinchas

EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores

Con la CGT y sin Taiana, Kicillof cruzó a Milei: “Fracaso al cuadrado”

Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores

VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata

José Sosa: “Ganar un clásico es todo”

Firma del “swap”: el Gobierno logró el “respaldo esperado”
Últimas noticias de Espectáculos

Ayelén Paleo confirmó que llevará a Carmen Barbieri a la Justicia: "Me duelen las acusaciones falsas sobre mi persona"

Comunicado de L-Gante, luego de la demanda millonaria que le inició a su ex representante y amigo, Maxi el Brother

Mientras Beto Casella analiza su salida de El Nueve, desmintió que Jorge Rial sería su reemplazante

“27 noches”: el caso real que inspiró la película de Netflix
La Ciudad
El Tren Roca anunció cambios de horarios para esta semana: cómo afectan al ramal La Plata-Constitución
Tiempo "alocado" en La Plata con calor de verano, cielo gris y chaparrones a la vista: ¿cuándo llueve?
Los números del Cartonazo: pozo de $4 millones, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20 millones
Un hincha pedaleó 600 km para homenajear al club de sus amores
Tasas del descubierto, en alza: posibles atrasos en la cadena de pagos
Deportes
EN FOTOS - Medallas de Oro, Plata y Bronce para La Plata en los Bonaerenses: todos los deportes ganadores
José Sosa: “Ganar un clásico es todo”
Nelson Insfrán: “Nos quedan tres finales, hay que salir a ganar”
Paredes quedó condicionado por la amarilla: ¿juega ante Estudiantes?
San Lorenzo “madrugó” a Atlético y sigue en la pelea
Policiales
VIDEO. Tiempos violentos: cómo fue la pelea que expuso la realidad de un barrio de La Plata
Entraron a los tiros en una carnicería de Olmos
Cayeron dos “abre autos” en un operativo cerrojo
VIDEO. “Estoy en paz, mi hijo ahora está a salvo”
Incursión nocturna para robar la plata de un local
Información General
VIDEO. Qué se sabe del macabro hallazgo de animales mutilados en La Plata
En la NASA buscan competidores para SpaceX
Mató a un pumita y la pena fue terminar la escuela
Los números de la suerte del martes 21 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Caída global de Amazon repercutió en billeteras virtuales como Mercado Pago, Naranja X y Ualá

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla