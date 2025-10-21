Tiempo "alocado" en La Plata con calor de verano, cielo gris y chaparrones a la vista: ¿cuándo llueve?

Paros en la UNLP de los docentes y nodocentes: cómo afecta a colegios y facultades de la UNLP
El tiempo se presentaba este martes en La Plata con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado a partir de esta mañana, con vientos leves y temperatura mínima de 15 grados y máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para mañana, miércoles, se aguarda cielo mayormente nublado y con probabilidad de chaparrones por la tarde, vientos leves y temperatura mínima de 16 grados y máxima de 26.
En tanto que el jueves se presentará con cielo mayormente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 19 y 28 grados, reportó el SMN.
