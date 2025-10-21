Ayelén Paleo confirmó que llevará a Carmen Barbieri a la Justicia: "Me duelen las acusaciones falsas sobre mi persona"

Sin dudas, los comentarios de Carmen Barbieri sobre la detención de Elizabeth Rodrigo no cayeron bien en la familia de Ayelén Paleo, que tras la libertad de su mamá aseguraron que accionarán legalmente contra la conductora por catalogar como "justicia divina" los días de la acusada en prisión.

Asimismo, la madre de Fede Bal volvió a hablar del tema y acusó a la bailarina de "robarle" plata de su casa.

Entonces, sobre esta línea, Ayelén Paleo aseguró que la polémica continuará en la Justicia: "No se si reírme o llorar. Quiero dejar constancia de que me sorprende y me duele con la ligereza con la que Carmen ha hecho acusaciones falsas sobe mi persona".

"Me resulta inaceptable decir que jamás se burló de mí, dijo que le saqué dinero de la casa y que amenacé gente. Bueno, si tiene pruebas que las presente. Si a alguien le pasaría lo que me dicen desde hace 15 años, me dirían que tardé bastante. Me da vergüenza escuchar las cosas que escucho, me parece una caradurez total que diga que jamás se burló de mi", tiró Ayelén.

De esta forma, señaló que sus abogados están con "bastante trabajo" por los dichos de Carmen, a quien le respondió sin filtro: "Llegó el momento. Va a tener que demostrar cada cosa que dice, me trató de chorra, rompe hogares y se burló de mi aspecto físico. Si ella dice que no hay nada, está un poco confundida. Nos cruzaremos en la Justicia, y no en la divina, en la real. La justicia divina está siempre de mi lado, porque a la gente buena la ayuda".

Por su parte, Carmen Barbieri reaccionó a los rumores sobre estas posibles acciones legales: "Ya se llevó mucha plata de mi casa, si quiere más que se la lleve", declaró la conductora, señalando también que no hay pruebas en su contra.