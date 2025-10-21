Comunicado de L-Gante, luego de la demanda millonaria que le inició a su ex representante y amigo, Maxi el Brother

Por estos días, L-Gante decidió romper su relación contractual con Maxi el Brother y lo hizo desde sus redes.

Así, no solo perdió a su representante sino también a su abogado, porque Nicolás Payarola decidió defender al productor. Entonces, en ese contexto, el cantante le inició una demanda millonaria, en la que le reclama la firma de un contrato que considera ilegal.

"Quiero contarles que, desde hoy, comienzo una nueva etapa en mi carrera. He decidido cambiar mi equipo de trabajar y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me acompañaron hasta acá por su dedicación y compromiso", escribió L-Gante en un comunicado que subió a sus redes sociales. Allí, confirmó que ya no existe una unión laboral entre él y Maxi el Brother.

"A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí, como cantante y artista", dijo L-Gante, al tiempo de aclarar qué: "Quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados".

El mismo L-Gante había hablado sobre este problema hace un tiempo atrás. Recordemos que, eEn principio, había contado que tenía contrato hasta 2029 con Maxi el Brotehr, pero quería romperlo, algo que pudo lograr.

Ahora, la causa continuaría porque el cantante le envió una carta documento, exigiéndole 1.400.000 dólares. “En el trabajo yo vendría a ser el jefe de todos los demás, pero en una circunstancia no lo vi tan así y perdí el control de bastantes cosas, entonces me puse a ordenar todo lo posible de la manera más prolija", expresó L-Gante.