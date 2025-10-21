Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Sigue la investigación y buscan a los sospechosos

Louvre, el día después: un video expuso las fallas de la seguridad

Imágenes tomadas por un turista revelaron la presencia de uno de los supuestos delincuentes junto a la vitrina de las joyas. Mientras avanza la investigación en Francia hablan de “fracaso” y “humillación”

Desde el Louvre quisieron abrir sus puertas pero los investigadores no le permitieron /AFP

21 de Octubre de 2025 | 01:11
París amaneció con una mezcla de estupor y tensión. El día después del robo al Museo del Louvre las autoridades francesas intensificaron la investigación en torno al golpe que, en menos de ocho minutos, dejó al descubierto las fallas de seguridad de una de las instituciones culturales más vigiladas del planeta. Cuatro personas siguen prófugas y ocho joyas de valor incalculable permanecen desaparecidas.

En las últimas horas apareció una prueba que podría ser decisiva: el video de un turista que registró el momento en que uno de los delincuentes, vestido con un chaleco amarillo, se encuentra junto a la vitrina de la galería Apolo, donde se exhiben las gemas y joyas de la corona de Francia.

En las imágenes al sospechoso se lo ve de espaldas, sin mostrar apuro alguno, incluso después de que se anuncia por los altavoces la evacuación del museo, informó el canal BFM TV. Este registro casual, podría ser clave para identificar a los autores del audaz robo.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó que los ladrones utilizaron un montacargas para acceder al primer piso y que, en su retirada, intentaron incendiar el elevador para borrar rastros. “Uno de los ladrones trató de incendiar el montacargas, porque subieron por ahí”, declaró la funcionaria a CNews, y detalló: “Estuvieron dentro de la sala del museo tres minutos y 52 segundos. Fueron directamente hacia las vitrinas que iban a robar. Sabían muy bien lo que querían y fueron muy efectivos”.

Según fuentes de la investigación, los delincuentes planificaron cada movimiento con precisión quirúrgica: llegaron al flanco sur del Louvre y en menos de siete minutos, irrumpieron en el museo a plena luz del día —un domingo, a las nueve y media de la mañana— y escaparon con las joyas en dos scooters de alta cilindrada, aprovechando la confusión del momento.

Las autoridades creen que el grupo podría estar compuesto por al menos cuatro personas, con apoyo logístico externo y conocimiento previo de los protocolos de seguridad del museo. “Utilizaron el elemento sorpresa y la velocidad de ejecución. Todo fue calculado”, detalló una fuente cercana al caso.

Mientras tanto, el Louvre permanece cerrado al público, a pesar de que su reapertura había sido anunciada para este lunes. Los investigadores pidieron extender el cierre para realizar peritajes, revisar las cámaras de seguridad y relevar las zonas por donde escaparon los ladrones.

El botín sustraído incluye nueve piezas únicas, de las cuales solo una fue recuperada: la corona de la emperatriz Eugenia, esposa española de Napoleón III, que fue hallada rota a pocos metros del museo. Desde el ministerio de Cultura francés detallaron que entre las piezas sustraídas se encuentran una diadema de casi 2.000 diamantes perteneciente a la emperatriz Eugenia, un collar de esmeraldas y diamantes regalado por Napoleón a la emperatriz María Luisa y un collar de María Amelia, la última reina de Francia, decorado con ocho zafiros y 631 diamantes. Todas se consideran tesoros nacionales, con un valor simbólico mucho mayor que el económico.

El robo ha provocado una fuerte sacudida política. Desde distintos ámbitos del gobierno y de la seguridad nacional se coincide en que “falló la seguridad del Louvre”. Se discuten nuevas medidas de control y un refuerzo inmediato de los protocolos de vigilancia en museos y sitios patrimoniales del país.

En ese sentido, la ministra Dati reconoció que “siempre se ha subestimado la seguridad del patrimonio, es una realidad”. Y ante las críticas que llegaron de todo el arco político francés, la funcionaria afirmó que “siempre se ha escondido el polvo debajo de la alfombra”.

Ahora, mientras los investigadores analizan más de cien horas de grabaciones, el video del turista se ha convertido en una pieza central del rompecabezas. La fiscalía de París ya solicitó la colaboración de Interpol, ante la posibilidad de que las joyas salgan del país en las próximas horas.

 

