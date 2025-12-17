Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |EL MÁS ALTO DESDE 2021

El desempleo en EE UU sube a 4,6 % en noviembre
17 de Diciembre de 2025 | 00:16
El mercado laboral estadounidense dio en noviembre nuevas muestras de su debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,6%, la más alta en cuatro años. Aun así, la creación de empleo en noviembre fue mejor de las expectativas del mercado, con 64.000 nuevos puestos de trabajo, según las cifras oficiales publicadas ayer por el Departamento de Trabajo.

Los analistas preveían 45.000 empleos más y una tasa de desempleo del 4,5%, según una encuesta entre analistas divulgada por MarketWatch. “El empleo aumentó en los sectores de la sanidad y la construcción en noviembre, mientras que el gobierno federal siguió perdiendo puestos de trabajo”, informó el departamento. Como señal de esta caída del mercado laboral, el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 316.000 respecto a septiembre.

Asimismo, hay 909.000 trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre. Los datos del mes de noviembre se publicaron con retraso debido al cierre presupuestario que duró 43 días entre octubre y noviembre, lo que perturbó la recopilación de datos.

El Departamento de Trabajo decidió no publicar la tasa de desempleo y la creación de empleo del mes de octubre debido al cierre, ya que sus agentes no pudieron realizar las encuestas necesarias.

Los datos de noviembre se publican menos de una semana después de la decisión de la Reserva Federal (Fed, Banco Central) de recortar por tercera vez seguida las tasas de interés en un cuarto de punto debido a la mala evolución del empleo. Este aumento del desempleo amenaza con forzar a la Fed a reducir aún más los tipos de interés para impulsar la economía, a pesar de la preocupación de algunos gobernadores por la alta inflación, que permanece lejos de la meta del 2% anual.

 

