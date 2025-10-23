Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Según datos del colegio de escribanos bonaerense

Propiedades: arrastre de números positivos

En septiembre hubo una suba interanual del 44%. Con matices, los martilleros platenses convalidan un repunte de compras

Agosto mejoró en la compra venta de propiedades / EL DIA

23 de Octubre de 2025 | 04:14
Edición impresa

A diferencia de lo que muchos esperaban, el mercado inmobiliario en La Plata no se paralizó en la antesala electoral. Operadores del sector coinciden en que la actividad se mantiene firme, con un aumento de reservas y consultas, aunque también advierten sobre demoras en los créditos y cierta indecisión en las operaciones nuevas. La estadística mensual de los escribanos bonaerenses valida el dato de aumento de operaciones en las comparaciones mensuales y anuales.

Según el último informe del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, durante septiembre (aún tras la parada electoral del 7 en la Provincia de Buenos Aires) se registraron 14.366 compraventas de inmuebles, lo que representa un incremento del 44% interanual y un 11% más que en agosto.

“Durante la última semana hubo un aumento considerable de reservas en comparación con el resto del mes. El movimiento se activó mucho, especialmente en PH, departamentos de un dormitorio y lotes”, explicó la martillera Mariana Valverde, quien calificó el repunte como “súper llamativo”.

Sin embargo, Valverde aclaró que se redujo la cantidad de clientes con créditos bancarios preaprobados y que “hay carpetas demoradas en los bancos que todavía no se aprobaron”.

Por su parte, la martillera Mirta Líbera analizó que buena parte del movimiento actual responde a operaciones que ya estaban pautadas con anterioridad. “Las nuevas operaciones están un poco frenadas. El impacto de esta ralentización recién se va a ver reflejado en los números de escrituras dentro de 30 a 60 días”, indicó.

Líbera atribuyó la cautela a la incertidumbre económica y política propia del contexto electoral. “Todavía no se refleja en la cantidad de escrituras, pero sí se percibe cierta indecisión en la gente. Hay movimiento, pero más moderado”, señaló. En un tono similar se refirió la martillera Estela Valverde: “las escrituras reflejan las actividades de dos meses anteriores a la realización de las operaciones. Hay visitas a viviendas, pero casi nadie reserva”.

Desde otra perspectiva, la martillera Gisela Agostinelli sostuvo que en La Plata el panorama sigue siendo alentador: “Hay movimiento y muchas consultas. Los valores están estables y hace unos meses que se ve una demanda sostenida. La gente analiza, compara y finalmente concreta la operación de venta. El crédito ayuda mucho a eso”.

Agostinelli destacó que el mercado “está activo y se estima que siga así”, aunque admitió que “habrá que ver qué sucede después de las elecciones”.

En cuanto a las hipotecas, también se observó un crecimiento significativo: se firmaron 2.440 operaciones, un 186% más que en el mismo mes del año pasado, impulsadas por el regreso de líneas de crédito.

“El incremento en la cantidad de hipotecas continúa marcando la relevancia del financiamiento en la dinámica del mercado. Es un factor decisivo para sostener el crecimiento y ampliar el acceso a la vivienda”, destacó el presidente del Colegio, Guillermo Longhi.

Pese a las señales positivas, en el sector inmobiliario coinciden en que el escenario sigue siendo sensible a los vaivenes del dólar y las expectativas electorales. “Hay movimiento, pero también mucha prudencia. El mercado platense demuestra una vez más su capacidad de adaptarse, pero necesita previsibilidad para sostener el ritmo”, resumió uno de los martilleros consultados.

 

