Tensión entre LLA y el PRO por la fiscalización

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave
Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se profundiza la crisis del taxi: este mes cayeron 7,9% los viajes
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Convocan a bandas locales por el 143º aniversario de la Ciudad
Afirman que profundizarán los retenes para el control de motos
Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario
Fuerza Patria: búnker unificado y cierre de campaña en tres etapas
Presupuesto 2026: el cambio abrupto que da el oficialismo de cara al debate
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las tensiones dentro de la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires volvieron a quedar expuestas en las últimas horas y referentes del PRO decidieron no participar en la fiscalización de La Matanza, el municipio de mayor peso electoral.
Según se supo, el equipo de fiscales de ese distrito que responde al ex ministro y diputado nacional Alejandro Finocchiaro anticipó que no participará del operativo organizado para este domingo.
La discusión apunta a Luis “Lucho” Ontiveros, un dirigente de origen peronista que trabaja cerca del armador bonaerense de LLA Sebastián Pareja, quien también es candidato en tercer lugar en la lista de legisladores nacionales.
Las acusaciones que trascendieron apuntan a malos manejos de los recursos económicos, algo que fue negado por fuentes del oficialismo nacional.
La reducción de los fiscales podría perjudicar el control del nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel (BUP) en el principal distrito del país, en el que La Libertad Avanza perdió por más de trece puntos en las elecciones del pasado 7 de septiembre.
La tensión escaló el viernes pasado, cuando sectores del macrismo comenzaron a cuestionar públicamente el “manejo de fondos” en la fiscalización del principal distrito de la Tercera Sección Electoral. Desde entonces, las conversaciones entre ambas fuerzas se interrumpieron por completo.
LE PUEDE INTERESAR
“La figura del Presidente está totalmente degradada”
LE PUEDE INTERESAR
Cúneo cerró en La Plata con palos al PJ y a Milei
En el PRO aseguran que la relación ya venía desgastada tras los comicios del 7 de septiembre, cuando -según sostienen- hubo graves deficiencias en el control de los votos. Denuncian que faltaron fiscales en centros de votación y hubo una “falta total de transparencia” en el uso de los recursos.
El partido fundado por Macri había ofrecido a su red de militantes para reforzar el control de las urnas, pero desde el entorno libertario rechazaron la propuesta y decidieron manejar la fiscalización de forma exclusiva. Del otro lado, en La Libertad Avanza niegan las acusaciones y aseguran que se trata de una operación política.
Las sospechas del PRO tienen que ver con el manejo de los recursos destinados al operativo, que debe cubrir una inmensa geografía, que tiene zonas urbanas, como Ramos Mejía o San Justo, y otras como Rafael Castillo o Isidro Casanova.
“Hace dos semanas entregamos las planillas con los nombres, números de documentos y celulares para que se distribuyan los fiscales en todas las escuelas. Estamos a martes y nadie responde donde hay que mandarlos, qué lugar tienen asignados y nos dicen que no hace falta. Van a repetir lo que hicieron el 7 de setiembre. Nosotros no nos vamos a prestar a esta maniobra”, resaltó una fuente involucrada en el conflicto.
De esta forma, los fiscales que responden a Alejandro Finicchiaro no participarán. Dicen que tampoco lo hará los que iba a aportar la concejal electa Leila Gianni.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí