La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud
Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave
Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma
Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
La carrera por la sucesión de Cowen, en plena ebullición: ¿quiénes son los candidatos a presidente confirmados?
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se profundiza la crisis del taxi: este mes cayeron 7,9% los viajes
Elecciones, dólar, inseguridad... La agenda cansa y EL DIA de los domingos rompe con lo monotemático
Convocan a bandas locales por el 143º aniversario de la Ciudad
Afirman que profundizarán los retenes para el control de motos
Dólar récord pese a la promesa oficial de mantener el esquema cambiario
Fuerza Patria: búnker unificado y cierre de campaña en tres etapas
Presupuesto 2026: el cambio abrupto que da el oficialismo de cara al debate
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Kicillof estará hoy en Berazategui, Alte. Brown y San Martín. Esperará el resultado en La Plata junto a Massa y sectores K
Por un lado, habrá un búnker unificado. Por el otro, un cierre de campaña bien atípico, sin actos de cierre y con actividades que no unificarán a todas las tribus del peronismo. Así espera Fuerza Patria las elecciones del próximo domingo donde buscará revalidar el triunfo que ya consiguió en la cita bonaerense del 7 de septiembre.
Si bien el domingo por la noche el peronismo prevé celebrar una victoria y volvió a elegir el Hotel Grand Brizo en nuestra ciudad donde se espera que estarán referentes de los distintos espacios, la disputa interna subyace y comienza a asomar en función de la distancia que tendrá el eventual triunfo sobre La Libertad Avanza.
El kirchnerismo se prepara para el pase de facturas a Axel Kicillof para el caso de que la diferencia sea menor a los casi 14 puntos que surgieron en septiembre. En medio de las tensiones que nunca se disiparon, hay acusaciones respecto de que algunos intendentes cercanos al Gobernador estarían haciendo la plancha. Todo, a los ojos del ecosistema ultra K.
Volverán a la carga con la idea de que el desdoblamiento no fue una buena estrategia, una lectura que es rechazada de plano por el kicillofismo.
“Siempre dijimos que no había octubre sin septiembre. Y hay que recordar que muchos decían que el Gobierno iba a terminar ganando en octubre y no va a ser así”, retrucan.
Ese clima de tensión con la que convivió Fuerza Patria en toda la campaña se trasladó hasta el final.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno llega a las elecciones con la lengua afuera en materia cambiaria: qué dicen en el mercado
LE PUEDE INTERESAR
Tras el incendio, buscan eximir de tasas locales al frigorífico Gorina
Según trascendió, Kicillof se concentrará en el Conurbano para dar final a la campaña. Sin acto tradicional a la vista, estará en Berazategui y Almirante Brown (Tercera sección) y luego se trasladará a San Martín junto a su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Allí habrá una actividad en la Universidad Jauretche de la que podrían participar Sergio Massa y el primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana.
En algún momento de la semana se habló de la posibilidad de alguna actividad en la Universidad de Quilmes de la que podría participar la intendenta camporista Mayra Mendoza. Pero al final ese posible cierre terminó naufragando.
Ayer, mientras tanto, Kicillof visitó General Pinto, la patria chica del massista presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. Allí, desde el noroeste provincial, el mandatario volvió a disparar munición gruesa sobre la figura del presidente Javier Milei.
“Tenemos un Presidente que se la pasa viajando al extranjero, pero que jamás pisó un centro de jubilados, una escuela pública o un hospital bonaerense: solo alguien que no conoce la realidad puede insistir con la idea de destruir el Estado”.
Y acotó: “En la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí