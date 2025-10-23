Fuerza Patria: búnker unificado y cierre de campaña en tres etapas

Por un lado, habrá un búnker unificado. Por el otro, un cierre de campaña bien atípico, sin actos de cierre y con actividades que no unificarán a todas las tribus del peronismo. Así espera Fuerza Patria las elecciones del próximo domingo donde buscará revalidar el triunfo que ya consiguió en la cita bonaerense del 7 de septiembre.

Si bien el domingo por la noche el peronismo prevé celebrar una victoria y volvió a elegir el Hotel Grand Brizo en nuestra ciudad donde se espera que estarán referentes de los distintos espacios, la disputa interna subyace y comienza a asomar en función de la distancia que tendrá el eventual triunfo sobre La Libertad Avanza.

El kirchnerismo se prepara para el pase de facturas a Axel Kicillof para el caso de que la diferencia sea menor a los casi 14 puntos que surgieron en septiembre. En medio de las tensiones que nunca se disiparon, hay acusaciones respecto de que algunos intendentes cercanos al Gobernador estarían haciendo la plancha. Todo, a los ojos del ecosistema ultra K.

Volverán a la carga con la idea de que el desdoblamiento no fue una buena estrategia, una lectura que es rechazada de plano por el kicillofismo.

“Siempre dijimos que no había octubre sin septiembre. Y hay que recordar que muchos decían que el Gobierno iba a terminar ganando en octubre y no va a ser así”, retrucan.

Ese clima de tensión con la que convivió Fuerza Patria en toda la campaña se trasladó hasta el final.

Según trascendió, Kicillof se concentrará en el Conurbano para dar final a la campaña. Sin acto tradicional a la vista, estará en Berazategui y Almirante Brown (Tercera sección) y luego se trasladará a San Martín junto a su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Allí habrá una actividad en la Universidad Jauretche de la que podrían participar Sergio Massa y el primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana.

En algún momento de la semana se habló de la posibilidad de alguna actividad en la Universidad de Quilmes de la que podría participar la intendenta camporista Mayra Mendoza. Pero al final ese posible cierre terminó naufragando.

Ayer, mientras tanto, Kicillof visitó General Pinto, la patria chica del massista presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera. Allí, desde el noroeste provincial, el mandatario volvió a disparar munición gruesa sobre la figura del presidente Javier Milei.

“Tenemos un Presidente que se la pasa viajando al extranjero, pero que jamás pisó un centro de jubilados, una escuela pública o un hospital bonaerense: solo alguien que no conoce la realidad puede insistir con la idea de destruir el Estado”.

Y acotó: “En la Argentina de Milei, la casta está de fiesta”.