Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió hoy la tarjeta del Cartonazo, gratis con EL DIA: pozo de $6.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Política y Economía |Interanual

Subió 2,4% la actividad económica en agosto

Subió 2,4% la actividad económica en agosto

La intermediación financiera es la actividad que más creció / web

23 de Octubre de 2025 | 03:40
Edición impresa

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una variación positiva de 2,4% en agosto comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una suba del 0,3% respecto a julio, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En términos desestacionalizados, el índice mostró un incremento de 0,3% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una caída de 0,1%.

De esta manera, la actividad económica vuelve a ubicarse en terreno positivo tras tres meses consecutivos de caídas (-0,2% en mayo, -0,6% en junio y -0,1% en julio).

A su vez, acumula un incremento del 5,2% en el período enero-agosto con respecto al mismo período del año anterior.

Desde comienzos del año, el EMAE registró variación positiva en tres oportunidades: febrero (0,7%), abril (1,2%) y agosto con el 0,3%.

Enero (-0,1%), marzo (-1,7%), mayo (-0,2%), junio (-0,6%) y julio (-0,1%) quedaron en terreno negativo.

LE PUEDE INTERESAR

Fuerza Patria: búnker unificado y cierre de campaña en tres etapas

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno llega a las elecciones con la lengua afuera en materia cambiaria: qué dicen en el mercado

Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5% interanual) y Explotación de minas y canteras (9,3% interanual).

En paralelo, Intermediación financiera fue el sector de mayor suba interanual (26,5%) en el octavo mes del año; caso contrario sucedió con Industria, que fue el de mayor baja (-5,1%).

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Mercado preelectoral: dólar por las nubes y récord de depósitos en moneda extranjera

Terror en La Plata para una madre, que enfrentó a un ladrón dentro de su casa: su hija, en shock

¿Quién será el próximo presidente de Gimnasia? Los que están en carrera y las alianzas

El futuro de Estudiantes, tras el trunco acuerdo con Foster Gillett: ¿buscará nuevos aportes externos?

Sarkozy y Carla Bruni: silencio y “resistencia” entre rejas

Sigue la protesta docente, que complica las clases en colegios y facultades de la UNLP

Cuenta DNI del Banco Provincia: miércoles de descuento en un supermercado de La Plata

Sanae Takaichi, la rockera que hizo historia: de tocar la batería en los ochenta a ser la primera mujer en gobernar Japón
+ Leidas

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

La cara del desempleo en La Plata: una oferta de trabajo convocó a una multitud

El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?

"Decisión drástica": se armó la polémica por la venta de la sede histórica de un club de La Loma

Alpine tomó la decisión de bajar a Pierre Gasly

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense

La polémica medida del excanciller antes de irse
Últimas noticias de Política y Economía

Las razones detrás de la renuncia de Werthein: internas, reproches, errores y la diplomacia paralela

Milei quiere acelerar las reformas laboral y tributaria: cuáles son los cambios clave

Caputo, con JP Morgan para destrabar un crédito

La precipitada salida de Werthein le abre la puerta a más renuncias
Policiales
“Te entregaron, dame la plata”: millonario robo a un comerciante platense
Audiencia previa al debate por un asalto a tiros que rozó la tragedia
Puede recibir perpetua y los familiares piden justicia
Pablo Laurta enfrenta a la Justicia luego de asegurar que “está en paz”
Eduardo Vázquez podría tener salidas transitorias
Deportes
Racing: una derrota mínima y muy fina
El futuro de Eduardo Domínguez, el gran tema en Estudiantes... ¿Se va?
Las lesiones preocupan al DT de Gimnasia: sin Melluso ni Silva Torrejón, ¿quién será el lateral izquierdo?
Battaglia se pierde el Superclásico
Lanús busca sacar un buen resultado ante la “U” en Chile
Espectáculos
Jueves de estrenos en los cines de La Plata: drama, romance, comedia, animación, terror y música
“El sueño imposible”: una familia y un homenaje a la cultura popular
“Terapia despareja” llega al teatro La Nonna
Fotos impactantes: Vigna mostró las secuelas de su relación con Castro
Caída y fractura: Cande Tinelli tuvo que ser operada de urgencia
Información General
Plomeros y electricistas: ¿los próximos millonarios?
Vacunas contra el Covid, aliadas contra el cáncer
No se podrá limitar el calentamiento a 1,5 grados
Los números de la suerte del jueves 23 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Magdalena tendrá el primer parque solar universitario de América Latina

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla