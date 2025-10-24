Por las fuertes tormentas, Milei regresa por tierra desde Rosario y se reúne con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon

El presidente Javier Milei emprendía su regreso a la Ciudad de Buenos Aires, luego de pasar la noche en Rosario, donde anoche La Libertad Avanza (LLA) cerró su campaña electoral.

El mandatario tenía previsto el retorno para cumplir con sus obligaciones en agenda en la que se destaca una reunión con el CEO del JP Morgan, Jamie Dimon.

El libertario estuvo presente durante ayer junto a gran parte de su Gabinete en el evento que se celebró en el Parque España, a orillas del río Paraná, rodeado de jóvenes de las Fuerzas del Cielo y de militancia de La Libertad Avanza. Desde un escenario pronunció su discurso final previo al inicio de la veda electoral.

Fuentes oficiales confirman que el mandatario pasó la noche en Rosario, aunque evitaron precisar el horario de regreso.