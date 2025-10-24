Al auto "caza infractores" no lo frena ni la lluvia: en el centro de La Plata, los doble fila son los más castigados
En el marco de las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional de este domingo 26 de octubre, las fuerzas políticas de La Plata se reunieron con representantes del Municipio para coordinar el retiro de la cartelería electoral ante el inicio de la veda, tal como lo establece la normativa vigente.
El encuentro fue impulsado por el intendente Julio Alak y encabezado por el secretario de Gobierno, Guillermo Cara, con el objetivo de reafirmar el compromiso compartido de mantener el orden, la limpieza y el respeto por el espacio público.
“Esta iniciativa busca consolidar una práctica que ya demostró su eficacia en los comicios anteriores. Valoramos el compromiso de todas las fuerzas políticas que se sumaron para garantizar una campaña limpia y responsable”, destacó Cara, y reconoció el trabajo articulado con cada espacio para fomentar la convivencia democrática.
La reunión se enmarca en las políticas públicas que impulsa la Municipalidad para preservar el espacio urbano y evitar la contaminación visual y se alinea con el programa Ciudad Limpia, que ya alcanzó casi 8 mil intervenciones en frentes, fachadas y mobiliario urbano en distintos barrios del partido.
Participaron del encuentro Clarisa Llorente (Alianza Potencia), Luciano Sívori (Frente de Izquierda) y Carlos Silva (La Libertad Avanza).
