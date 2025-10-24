Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Campaña limpia en La Plata: las fuerzas políticas salen a sacar los carteles de las calles

Campaña limpia en La Plata: las fuerzas políticas salen a sacar los carteles de las calles
24 de Octubre de 2025 | 09:20

Escuchar esta nota

En el marco de las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional de este domingo 26 de octubre, las fuerzas políticas de La Plata se reunieron con representantes del Municipio para coordinar el retiro de la cartelería electoral ante el inicio de la veda, tal como lo establece la normativa vigente.

El encuentro fue impulsado por el intendente Julio Alak y encabezado por el secretario de Gobierno, Guillermo Cara, con el objetivo de reafirmar el compromiso compartido de mantener el orden, la limpieza y el respeto por el espacio público.

“Esta iniciativa busca consolidar una práctica que ya demostró su eficacia en los comicios anteriores. Valoramos el compromiso de todas las fuerzas políticas que se sumaron para garantizar una campaña limpia y responsable”, destacó Cara, y reconoció el trabajo articulado con cada espacio para fomentar la convivencia democrática.

La reunión se enmarca en las políticas públicas que impulsa la Municipalidad para preservar el espacio urbano y evitar la contaminación visual y se alinea con el programa Ciudad Limpia, que ya alcanzó casi 8 mil intervenciones en frentes, fachadas y mobiliario urbano en distintos barrios del partido.

Participaron del encuentro Clarisa Llorente (Alianza Potencia),  ⁠⁠Luciano Sívori (Frente de Izquierda) y Carlos Silva (La Libertad Avanza).

