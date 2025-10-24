Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quién es Leandro García Gómez, el ex novio de Lourdes Fernández 

24 de Octubre de 2025 | 07:53

Todos apuntan a Leandro García Gómez, detenido finalmente este jueves en un departamento de Palermo por su implicancia en la desaparición de Lourdes Fernández.

Se trata de su expareja y vocalista de Bandana, quien fue rescatada de esa vivienda por la Policía de la Ciudad mediante una orden de allanamiento judicial.

García Gómez, es padre de dos hijas de una pareja anterior, con paso en varias dependencias estatales.

Además, Leandro García Gómez tiene su prontuario una tobillera electrónica por violencia de género. 

La familia de Fernández había denunciado públicamente que temía que la vocalista de Bandana estuviera en su compañía. Si bien se conocía, de forma oficial, que ya no estaban juntos, se sabía que aún mantenían contacto luego de años de formar una pareja de características tóxicas.

Así, recordemos que, luego se encontró a Fernández dentro del departamento de García Gómez en un estado narcótico pronunciado, y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Fernández, también en Palermo. 

El ex de Lourdes, cumplió 47 años el domingo y es empresario de profesión, aunque con diferentes vínculos políticos y su currículum incluye pasos por distintas dependencias gubernamentales.

También, en 2022, Lourdes Fernández, lo denunció por violencia de género y contó en las redes, hacia noviembre de ese año, lo que le tocaba vivir al lado de García Gómez. "Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele", escribió en su cuenta de Instagram.

"Perdón si no lo comuniqué antes. Estoy sintiendo cosas que cuando escuchaba a mujeres u hombres, porque esto trasciende el género, se quedaban en una relación cuando los trataban mal, decía 'Ah, qué bol...', el pensamiento normal de juzgar", explicaba la cantante.

Finalmente, lo concreto es que García Gómez tiene una causa anterior, también por violencia de género, por parte de una pareja del pasado: había estado con tobillera electrónica y monitoreado por el Tribunal Oral en lo Criminal Correccional N°21.

 

