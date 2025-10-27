Un taxista llevaba a su pareja en el baúl del coche

Un taxista fue detenido en la provincia de Salta por manejar alcoholizado y cuando, tras revisar el vehículo durante el operativo control, un grupo de policías constató que dentro del baúl estaba oculta su pareja.

El insólito hecho ocurrió durante un procedimiento vial que se apostó sobre la avenida del Bicentenario, en la capital salteña, cuando los agentes frenaron al chofer para llevar a cabo el respectivo test de alcoholemia.

Allí se constató que el hombre había dado positivo, por lo que los efectivos llevaron a cabo una inspección más exhaustiva del auto.

La sorpresa se la llevaron cuando al abrir el baúl encontraron que había una mujer oculta y al consultarle qué hacía ahí dentro, el sujeto respondió: “Es mi mujer”.

Cuando los agentes le preguntaron a la joven, de 18 años por qué estaba allí, dio una insólita justificación: “Quería ver si mi marido me engañaba mientras trabajaba”.

Según la información aportada por los informantes, el taxista fue detenido y se labraron infracciones por conducir bajo efectos del alcohol y por el transporte irregular de persona.

“Le digo que me cela. Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué es lo que hago en la noche”, recalcó el hombre al notar que dudaban de la veracidad del relato.