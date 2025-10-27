En pleno robo, le ofrecieron un vaso de agua a la víctima

Una mujer de 80 años sufrió en las últimas horas un violento asalto en su casa de calle 27 entre 44 y 45, en La Plata. Tres hombres encapuchados irrumpieron allí, obligándola a permanecer acostada mientras exigían dinero y objetos de valor. La víctima relató cómo escuchaba los objetos caer al suelo y los muebles ser arrastrados por los intrusos, quienes la amenazaban con armas de fuego. En un momento, uno de los ladrones le descubrió el rostro para preguntarle si se sentía bien o necesitaba agua, un gesto que contrastaba con la tensión del asalto.

Tras varios minutos que le parecieron interminables, los sujetos huyeron dejando varios electrodomésticos junto a la puerta principal. Los investigadores creen que los autores tenían pensado volver. Según el recuento que hizo la víctima, se llevaron aproximadamente 200 dólares en efectivo.