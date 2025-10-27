Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |VILLA ELVIRA

Desvalijaron la casa de una pareja de jubilados

27 de Octubre de 2025 | 00:34
Edición impresa

Un matrimonio de jubilados vivió una madrugada de terror en su vivienda de calle 12 bis entre 80 y 81, en la localidad platense de Villa Elvira.

Según pudo averiguar este diario, eran alrededor de las 3 de la mañana del domingo cuando tres hombres armados con pistolas irrumpieron en la casa, con el rostro cubierto y una violencia que dejó paralizados a los ocupantes.

La calma de la noche se transformó en miedo absoluto en cuestión de segundos.

Según el relato de las víctimas, los asaltantes revisaron todas las habitaciones, revolviendo cajones y muebles mientras exigían dinero en efectivo y amenazaban con las armas.

El hombre y la mujer, de 70 y 73 años respectivamente, permanecieron inmóviles ante la presencia de los delincuentes, que actuaban con rapidez y determinación, dejando claro que no tolerarían cualquier acto de resistencia.

Los ladrones se apoderaron de 25.000 pesos, 500 dólares, un teléfono celular y el vehículo del matrimonio, antes de escapar en dirección desconocida.

A pesar del dramatismo del episodio y la amenaza constante, los jubilados no sufrieron lesiones físicas, aunque la experiencia los dejó profundamente conmocionados.

Pese a la ausencia de testigos, las autoridades investigan la zona y analizan cámaras de seguridad cercanas, en busca de indicios sobre la identidad y el rumbo de los responsables.

La intervención policial se registró poco después del hecho, intentando reconstruir el episodio y recolectar pistas que permitan dar con los delincuentes.

La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda”.

Mientras tanto, el matrimonio intenta retomar la tranquilidad en su hogar, marcado por la vulnerabilidad que deja un asalto violento en plena madrugada y la certeza de que la seguridad en el barrio sigue siendo una preocupación latente y sofocante.

 

