Desvalijaron la casa de una pareja de jubilados

El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
El Gobierno tuvo un fuerte apoyo, pero aún sigue lejos del control legislativo
Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar
Un columnista de EL DIA anticipó que podría haber sorpresas en la elección
Sorpresivo triunfo libertario: ganó en la Provincia y en casi todo el país
Milei celebró la victoria y convocó al diálogo a gobernadores y legisladores
Los cambios de Gabinete con una definición clave: quién será el jefe
VIDEO. Kicillof relativizó el resultado y apuntó contra Milei: “6 de cada 10 argentinos no apoyan su modelo”
El interior bonaerense se pintó de violeta otra vez y fue clave en la remontada
LLA va por el tercio en el Senado y la primera minoría en Diputados
Caputo ratificó el esquema de bandas cambiarias y el programa
La ola libertaria también llegó a La Plata y superó al PJ por el 5%
VIDEO. Votar a los 103: la “Mirtha” platense que no se pierde una elección
Benja Vicuña ¿cambia de rubro? Lo tentaron para conducir un programa
EE UU y China se acercan: un paso para bajar la tensión comercial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un matrimonio de jubilados vivió una madrugada de terror en su vivienda de calle 12 bis entre 80 y 81, en la localidad platense de Villa Elvira.
Según pudo averiguar este diario, eran alrededor de las 3 de la mañana del domingo cuando tres hombres armados con pistolas irrumpieron en la casa, con el rostro cubierto y una violencia que dejó paralizados a los ocupantes.
La calma de la noche se transformó en miedo absoluto en cuestión de segundos.
Según el relato de las víctimas, los asaltantes revisaron todas las habitaciones, revolviendo cajones y muebles mientras exigían dinero en efectivo y amenazaban con las armas.
El hombre y la mujer, de 70 y 73 años respectivamente, permanecieron inmóviles ante la presencia de los delincuentes, que actuaban con rapidez y determinación, dejando claro que no tolerarían cualquier acto de resistencia.
Los ladrones se apoderaron de 25.000 pesos, 500 dólares, un teléfono celular y el vehículo del matrimonio, antes de escapar en dirección desconocida.
LE PUEDE INTERESAR
Un taxista llevaba a su pareja en el baúl del coche
LE PUEDE INTERESAR
En pleno robo, le ofrecieron un vaso de agua a la víctima
A pesar del dramatismo del episodio y la amenaza constante, los jubilados no sufrieron lesiones físicas, aunque la experiencia los dejó profundamente conmocionados.
Pese a la ausencia de testigos, las autoridades investigan la zona y analizan cámaras de seguridad cercanas, en busca de indicios sobre la identidad y el rumbo de los responsables.
La intervención policial se registró poco después del hecho, intentando reconstruir el episodio y recolectar pistas que permitan dar con los delincuentes.
La causa fue caratulada como “robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda”.
Mientras tanto, el matrimonio intenta retomar la tranquilidad en su hogar, marcado por la vulnerabilidad que deja un asalto violento en plena madrugada y la certeza de que la seguridad en el barrio sigue siendo una preocupación latente y sofocante.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí