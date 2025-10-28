La Corte Suprema habilitó el juicio oral por la causa Cuadernos y rechazó los últimos recursos de Cristina y De Vido

Cartonazo vacante | El pozo salta a $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de octubre en Provincia
Río de Janeiro, en “guerra”: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías
VIDEO.- Qué dijo "La Toretto" al salir de los Tribunales platenses
Boletos de micros más caros en La Plata y el AMBA desde noviembre: a cuánto se irá el boleto
Reforma laboral de Milei: los puntos claves y el texto completo del proyecto
Tras la fuerte baja de ayer, el dólar oficial otra vez sube y cotiza a $1.500
"Explotó en llanto": declaró en el juicio oral la joven que acusa por abuso a Diego García, el ex futbolista de Estudiantes
Con un karting fabricado en la escuela, alumnos de Ensenada competirán en el TEC 1 Eco Racer
Encontraron muerto a Nicolás Duarte: su cuerpo apareció en un arroyo
El caso del diputado platense internado en Punta Cana llegó a la Suprema Corte
Gimnasia y una nueva intimación para pagar los sueldos de septiembre a los empleados
Acerías Berisso: tras la conciliación obligatoria, debían volver a trabajar pero "nunca les abrieron"
Hablan de "furia" entre Cristina y Kicillof luego de las elecciones: qué se recriminan en el PJ
Hallan a una mujer inconsciente y con graves quemaduras en su cuerpo en Berisso
Último día para presentar reclamos por las elecciones del domingo: cuándo arranca el escrutinio definitivo en La Plata
VIDEO. Quemacoches en La Plata: temor en Zona Norte por incendios de autos durante esta madrugada
Brancatelli contó todo sobre su relación con Elbusto y se filtró el audio: “Con Cecilia hace años no me pasa”
Yanina Latorre cruzó con todo a Laura Ubfal en vivo: “Detestas todo lo que es lindo y joven”
Robertito Funes Ugarte le respondió a Nancy Pazos: "Nunca sufrí las cosas que dice esta señora"
VIDEO.- El drama del club de La Plata que sufrió una decena robos en lo que va del año
Tren Roca: una falla técnica complicó esta mañana a los pasajeros del ramal La Plata
Nico Occhiato en guerra con Migue Granados por el streaming: “Lo expuse porque me ensuciaba a mí”
Messi no confirma su participación en el Mundial: "Lo evaluaré día a día, sería extraordinario estar"
Qué pasará con Leandro García Gómez, el secuestrador de Lourdes Fernández
"Bomba de frío" en La Plata: tras una térmica por debajo de 3ºC , cómo sigue el tiempo
La Corte Suprema habilitó el juicio oral por la causa Cuadernos y rechazó los últimos recursos de Cristina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes los recursos presentados por varios imputados en la causa conocida como “Cuadernos de las coimas” y dejó firme la elevación a juicio, despejando el camino para que el debate oral comience el próximo 6 de noviembre.
La decisión del máximo tribunal implica un fuerte aval al avance de una de las investigaciones más emblemáticas sobre presuntos hechos de corrupción ocurridos entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas.
🔹 Qué resolvió la Corte
Los jueces del máximo tribunal rechazaron una serie de planteos de nulidad, prescripción y recusaciones interpuestos por las defensas de exfuncionarios y empresarios. Según el fallo, las presentaciones no constituían “sentencias definitivas” y, por lo tanto, no impedían que la causa avance hacia el juicio oral.
De esta manera, la Corte confirmó la decisión del Tribunal Oral Federal N°7, que será el encargado de llevar adelante el proceso, y ratificó la validez de las pruebas incorporadas durante la investigación, entre ellas los cuadernos del chofer Oscar Centeno y los testimonios de los empresarios arrepentidos.
🔹 Los imputados
Entre los principales acusados se encuentran Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta y José López, además de decenas de empresarios vinculados a la obra pública y la energía. Todos están señalados por integrar una presunta asociación ilícita que habría recaudado sobornos a cambio de la adjudicación de contratos estatales.
🔹 El inicio del juicio
Con el fallo de la Corte, ya no quedan obstáculos procesales para que el juicio comience en la fecha prevista. Se espera un proceso extenso y de gran exposición pública, con más de un centenar de testigos, miles de fojas de documentación y un cronograma de audiencias que podría extenderse durante varios meses.
🔹 Un expediente clave
La causa Cuadernos fue abierta en 2018 a partir de las anotaciones del chofer Centeno, que describían supuestos traslados de dinero en efectivo desde empresas contratistas hacia despachos oficiales. El expediente derivó en múltiples confesiones y en la imputación de figuras centrales del poder político y económico.
Con esta decisión, la Corte Suprema ratificó la validez de toda la investigación y dejó en manos del tribunal oral la responsabilidad de definir las eventuales condenas o absoluciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí