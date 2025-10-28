Río de Janeiro, en “guerra”: decenas de muertos en un feroz choque entre narcos y policías

Balas, fuego, humo y pánico. Río de Janeiro amaneció bajo una lluvia de disparos que estremeció a Brasil. En un megaoperativo sin precedentes contra el Comando Vermelho (CV), la facción criminal más temida del país, al menos 60 personas murieron y más de 80 fueron arrestadas en los complejos Alemão y Penha, en la Zona Norte.

La operación, lanzada al amanecer, desató una jornada de terror, con tiroteos que se extendieron por horas y escenas que recordaron a un frente de guerra.

Una ciudad tomada por el fuego y el miedo

Los disparos comenzaron de madrugada. Los vecinos, aterrados, grabaron lo que parecía una invasión militar: casi 200 detonaciones en menos de un minuto, columnas de humo que cubrían el cielo y barricadas ardiendo en las calles estrechas de las favelas.

Las imágenes, difundidas por TV Globo, muestran patrulleros incendiados, helicópteros disparando desde el aire y explosiones que iluminaban la noche.

“Parece una guerra, nunca vi algo así”, relató una mujer desde la ventana de su casa en Penha.

El enfrentamiento dejó dos policías civiles muertos: Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, de 51 años, apodado Máskara, recientemente ascendido a jefe de investigaciones. Y Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años, quien murió en el cumplimiento del deber.

El resto de los fallecidos —según el gobierno, narcotraficantes que abrieron fuego contra la policía— elevan la cifra total a más de medio centenar de muertos. Sin embargo, fuentes de O Globo aseguran que el número real supera los 60.

Drones, bombas y caos: la batalla por el control

La llamada Operación Contención movilizó a más de 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar. El objetivo: ejecutar 100 órdenes de arresto y golpear el corazón del Comando Vermelho.

Pero el operativo se transformó en una batalla campal. Los delincuentes respondieron con drones cargados de explosivos, algo nunca visto en Río.

Desde los techos de las casas, lanzaron bombas caseras mientras otros escapaban en fila india por los pasillos estrechos de la favela, recordando las imágenes de la masacre de 2010 durante la ocupación del Alemão.

“Nunca habíamos visto algo así, ni siquiera en las operaciones más duras”, admitió un oficial que pidió no ser identificado. “Parecía un infierno”.

Entre los 80 detenidos, la policía confirmó la captura de nombres pesados dentro del crimen organizado: Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, jefe del CV en el norte de Río. Nicolas Fernandes Soares, considerado el cerebro financiero de Edgar Alves de Andrade, alias Doca o Urso, uno de los grandes líderes del narcotráfico.

El secretario de Seguridad Pública de Río, Víctor Santos, declaró que el operativo fue “planificado con precisión quirúrgica” y sin apoyo del gobierno federal, marcando un nuevo capítulo de tensiones entre el Estado de Río y Brasilia.

El imperio rojo que nació en las cárceles

El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas de Brasil. Nació en los años 70 dentro de las prisiones cariocas, bajo la consigna de “unión y protección entre los presos”.

Pero esa “solidaridad” pronto se transformó en una estructura mafiosa, dedicada al narcotráfico, los asaltos y los asesinatos.

Durante décadas, el CV dominó el negocio de la droga en Río, marcando con sus siglas —“CV” pintadas en muros y calles— cada territorio bajo su control.

En los últimos años, su poder se vio amenazado por otras facciones: el Primeiro Comando da Capital (PCC) de São Paulo, el Terceiro Comando Puro (TCP) y los Amigos dos Amigos (ADA). Pero, pese a los golpes, el Comando Vermelho sigue vivo, armado y dispuesto a todo.

Río de Janeiro: la guerra que no termina

El operativo de este martes no es un hecho aislado. Es parte de una guerra que lleva décadas y que deja miles de muertos cada año. En los morros cariocas, la vida cotidiana transcurre entre la policía y el narco, entre el miedo y la supervivencia. “Los chicos ya saben cuándo hay que tirarse al piso”, contó una vecina del Alemão. “Aprendieron a distinguir el sonido de las balas.”

El humo todavía no se disipa en Río. Y mientras los blindados patrullan las calles, la ciudad se pregunta cuánto más puede resistir antes de estallar del todo.