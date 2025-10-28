Wall Street terminó con un nuevo triple récord

La Bolsa de Nueva York continuó su carrera alcista con la perspectiva de un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, mientras los inversores también se preparaban para la reunión de la Reserva Federal (Fed, banco central) esta semana.

Por segunda sesión consecutiva, los tres principales índices de Wall Street alcanzaron máximos históricos: el Dow Jones ganó un 0,71% a 47.544,59 puntos, el Nasdaq subió un 1,86% hasta los 23.637,46 puntos y el índice ampliado S&P 500 avanzó un 1,23% a 6.875,17 puntos.

“Hay mucho entusiasmo ante la posibilidad de que Donald Trump pueda llegar a un acuerdo comercial con China”, explicó Peter Cardillo, de la firma Spartan Capital Securities.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el domingo que Pekín contempla retrasar la implementación de restricciones a la exportación de minerales raros y reanudar la compra de soja a Estados Unidos. A cambio, Washington renunciaría a imponer un 100% de aranceles adicionales sobre los productos chinos.

“Nada se ha concretado aún”, matizó sin embargo Patrick O’Hare, de Briefing.com. El presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, deben reunirse el jueves “y se espera que luego hagan un anuncio oficial”, dijo O’Hare.