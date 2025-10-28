Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

El Mundo |CÓMO LA PRIMERA MINISTRA DE JAPÓN “SEDUCE” A TRUMP

Las F-150, un coqueteo diplomático y mucha tensión bajo el kimono

Las F-150, un coqueteo diplomático y mucha tensión bajo el kimono

Las Ford F-150, con un “rol clave” en la diplomacia entre Japón y EE UU

28 de Octubre de 2025 | 02:41
Edición impresa

La política japonesa acaba de estrenar a su primera mujer al mando, y Sanae Takaichi decidió que su debut mundial no iba a pasar desapercibido. ¿Su plan para enamorar —diplomáticamente hablando— al incontrolable Donald Trump? Una flota de camionetas Ford F-150. Sí, esas “bestias” de la ruta.

La idea suena tan absurda como estratégica: un gesto de “buena voluntad comercial” hacia los Estados Unidos… y un guiño directo al ego de Trump, que no tardó en caer rendido. “Tiene buen gusto”, dijo él, sonriendo desde el Air Force One. Nadie sabe si hablaba de las camionetas o de la nueva premier japonesa.

LA HEREDERA DE ABE

Recién llegada al poder, Takaichi se presenta como la protegida del difunto Shinzo Abe, aquel primer ministro que le regaló a Trump un palo de golf y muchas sonrisas. La nueva mandataria lo dejó clarito: “Trump me reconoce bien. Me dijo que le recuerdo a Abe. Yo le dije que espero recibirlo pronto en Tokio”.

Entre líneas, el mensaje fue simple: “Yo también puedo ser tu nueva favorita”.

Pero algunos en Japón advierten que abusar del fantasma de Abe puede jugarle en contra. “Seguir la línea Abe puede impedirle construir su propio legado”, dicen los analistas. Aunque claro, la política —como el amor— siempre tiene algo de riesgo.

CENA, NEGOCIOS Y CAMIONETAS XXL

Mientras Trump se prepara para hablar de “gran amistad” y tarifas en Tokio, el gobierno japonés tantea comprar soja, gas y, cómo no, esas camionetas. Según el diario Nikkei, podrían usar las F-150 para inspeccionar carreteras. ¿En serio? Si apenas doblan en una esquina de Shibuya.

LE PUEDE INTERESAR

Wall Street terminó con un nuevo triple récord

LE PUEDE INTERESAR

Huracán Melissa llega a la categoría máxima en el Caribe y temen “inundaciones catastróficas”

Por si fuera poco, Toyota podría sumarse al juego y anunciar que volverá a importar autos fabricados en Estados Unidos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Resultados: barrio por barrio, cómo se votó en La Plata

Por qué La Plata pasó de ser celeste a violeta en 50 días: los "escondidos" y factor extranjero, clave

Las razones del batacazo libertario que se gestó por debajo del radar

Se desploma el dólar y suben fuerte los bonos y las acciones argentinas en Wall Street tras la victoria del Gobierno

La CD del Lobo presentó sus números y no irá a elecciones

VIDEO. Román Gómez y la hora de la renovación en Estudiantes: “Lo vivo tranquilo, con los pies en la tierra”

Un accidente frustró la travesía en moto de un platense de 70 años

¿No votaste? Cuánto tenés que pagar de multa y cómo es el trámite para justificar la ausencia
+ Leidas

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país

La ola violeta pintó casi todos los barrios de la Ciudad

Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral

Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota

La Plata tiene nuevo campeón de Matemáticas

La interna llegó a las paredes

Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso

El Barba está listo para superar una nueva marca
Últimas noticias de El Mundo

Delirio en Francia: la Primera Dama vs. los que la acusan de ser un hombre: un juicio de locos

Wall Street terminó con un nuevo triple récord

Huracán Melissa llega a la categoría máxima en el Caribe y temen “inundaciones catastróficas”

EE UU y China se acercan: un paso para bajar la tensión comercial
Deportes
Boca se Copa: sacó pecho en tierra de Guapos
“Es importante la respuesta que dio el equipo”
Boca quedó en puestos de Libertadores y pasó a River
“Ya que nadie me pregunta, el árbitro dirigió bien”
Paredes llegó a la quinta y no jugará en La Plata
Información General
Ciudadanía italiana: el fallo que facilita el acceso
Los objetos que los argentinos más olvidan cuando viajan
Uno de cada cinco argentinos que tienen empleo es pobre
Google sorprendió con un doodle por las elecciones legislativas 2025 en Argentina
La pregunta del millón | El lunes después de las elecciones: ¿Hay clases? ¿Es feriado?
Policiales
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Cristian Graf “aliviado” por una decisión judicial
Asesinó a su ex, se grabó en vivo y pidió perdón antes de suicidarse
Grave incidente en una pensión con dos heridos
Rechazaron sobreseer a un profesor de matemáticas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla