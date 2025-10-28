Las F-150, un coqueteo diplomático y mucha tensión bajo el kimono

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Claves del fenómeno Milei y porque la confederación peronista no está en extinción
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Avanza el programa de limpieza de fachadas, mobiliario y persianas
Puede faltar agua en un sector de Berisso por una obra de ABSA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La política japonesa acaba de estrenar a su primera mujer al mando, y Sanae Takaichi decidió que su debut mundial no iba a pasar desapercibido. ¿Su plan para enamorar —diplomáticamente hablando— al incontrolable Donald Trump? Una flota de camionetas Ford F-150. Sí, esas “bestias” de la ruta.
La idea suena tan absurda como estratégica: un gesto de “buena voluntad comercial” hacia los Estados Unidos… y un guiño directo al ego de Trump, que no tardó en caer rendido. “Tiene buen gusto”, dijo él, sonriendo desde el Air Force One. Nadie sabe si hablaba de las camionetas o de la nueva premier japonesa.
Recién llegada al poder, Takaichi se presenta como la protegida del difunto Shinzo Abe, aquel primer ministro que le regaló a Trump un palo de golf y muchas sonrisas. La nueva mandataria lo dejó clarito: “Trump me reconoce bien. Me dijo que le recuerdo a Abe. Yo le dije que espero recibirlo pronto en Tokio”.
Entre líneas, el mensaje fue simple: “Yo también puedo ser tu nueva favorita”.
Pero algunos en Japón advierten que abusar del fantasma de Abe puede jugarle en contra. “Seguir la línea Abe puede impedirle construir su propio legado”, dicen los analistas. Aunque claro, la política —como el amor— siempre tiene algo de riesgo.
Mientras Trump se prepara para hablar de “gran amistad” y tarifas en Tokio, el gobierno japonés tantea comprar soja, gas y, cómo no, esas camionetas. Según el diario Nikkei, podrían usar las F-150 para inspeccionar carreteras. ¿En serio? Si apenas doblan en una esquina de Shibuya.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street terminó con un nuevo triple récord
Por si fuera poco, Toyota podría sumarse al juego y anunciar que volverá a importar autos fabricados en Estados Unidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí