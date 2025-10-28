Le robaron el monopatín a punta de pistola

Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Euforia en los mercados: cayó el dólar y se hundió el riesgo país
Milei confirmó que avanzará con las reformas tributaria y laboral
Reproches, cruces e interna a full en el peronismo bonaerense tras la derrota
Clima caliente: se viene una Asamblea ultra crítica con la CD
Estudiantes universitarios: Cada cinco ingresos, apenas un graduado
Agenda judicial recargada: La Toretto, un futbolista y un entrenador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Claves del fenómeno Milei y porque la confederación peronista no está en extinción
La Libertad Avanza dejó de ser minoría en Diputados y Senadores
Explotó la “bomba de frío” en la Ciudad y sacó las camperas del ropero
Avanza el programa de limpieza de fachadas, mobiliario y persianas
Puede faltar agua en un sector de Berisso por una obra de ABSA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fue un instante breve, pero suficiente para dejar una huella de miedo en la vida de un hombre de 49 años que regresaba a su casa a pie del trabajo luego de que su monopatín eléctrico quedara sin batería en las inmediaciones de Plaza Yrigoyen.
Eran cerca de las diez de la noche cuando, al llegar a la esquina de Diagonal 75 y calle 23, dos jóvenes que circulaban en una moto tipo enduro lo abordaron.
“¡Dame, dame!”, gritó el acompañante mientras apuntaba con un arma de fuego. No hubo tiempo para resistencia ni palabras. El delincuente plegó el monopatín y se subió nuevamente al vehículo, que arrancó a toda velocidad rumbo a calle 22.
La víctima, ilesa pero conmocionada, caminó hasta su casa intentando ordenar la secuencia de lo vivido. Los ladrones no llevaban casco ni cubrían el rostro, pero el nerviosismo le impidió retener detalles útiles para la investigación. La causa fue caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego en la vía pública.
LE PUEDE INTERESAR
Motochorros dieron un golpe exprés en Tolosa
LE PUEDE INTERESAR
Prevén un fuerte dispositivo de seguridad
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí