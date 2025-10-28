Le robaron el monopatín a punta de pistola

Fue un instante breve, pero suficiente para dejar una huella de miedo en la vida de un hombre de 49 años que regresaba a su casa a pie del trabajo luego de que su monopatín eléctrico quedara sin batería en las inmediaciones de Plaza Yrigoyen.

Eran cerca de las diez de la noche cuando, al llegar a la esquina de Diagonal 75 y calle 23, dos jóvenes que circulaban en una moto tipo enduro lo abordaron.

“¡Dame, dame!”, gritó el acompañante mientras apuntaba con un arma de fuego. No hubo tiempo para resistencia ni palabras. El delincuente plegó el monopatín y se subió nuevamente al vehículo, que arrancó a toda velocidad rumbo a calle 22.

La víctima, ilesa pero conmocionada, caminó hasta su casa intentando ordenar la secuencia de lo vivido. Los ladrones no llevaban casco ni cubrían el rostro, pero el nerviosismo le impidió retener detalles útiles para la investigación. La causa fue caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego en la vía pública.