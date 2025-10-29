Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Bronca en el Hospital de Niños de La Plata por un corte de luz   

29 de Octubre de 2025 | 12:38

La comunidad del Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata manifestó su malestar por un prolongado corte de luz que afectó a distintas áreas del nosocomio y complicó en particular la comunicación ya que la interrupción afectó el acceso a internet. 

Así lo aseguraron desde el prestigioso centro médico de 14 y 66 luego de que la interrupción del suministro los tomara por sorpresa. Además, recordaron que hace dos semanas sufrieron una situación similar por el cese del suministro eléctrico. 

Por su parte, Edelap dio a conocer ayer un comunicado por cortes programados en la zona de 14 y 65 que se extenderían en el horario de 9 a 17. En ese sentido no se descartaba que la falta de energía se debiera a las tareas que la compañía encaraba en el día de hoy en el barrio lindero al Parque Saavedra. 

"Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas", versa el informe de Edelap. 

Las Distribuidora indicó además que "los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa". 

No obstante, el corte alteró la jornada de trabajo en el Hospital de Niños, lo que generó una ola de reclamos. Edelap, en ese contexto, destinó dos generadores para brindar abastecimiento en el predio médico. 

