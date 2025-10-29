Baja el dólar oficial y se aleja de los $1.500

El dólar oficial arrancó la jornada en baja, retrocede $10 con relación al cierre de ayer y cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera se aleja de los $1.505, valor al que llegó ayer, apenas un día después que llegara a retroceder a $1.370, tras el triunfo libertario en las elecciones legislativas del domingo.

Nota en desarrollo...