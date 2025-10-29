Baja el dólar oficial y se aleja de los $1.500

Conmoción en la Región: murió la mujer hallada en su casa con graves quemaduras e inconsciente
ANTICIPO.- Retrocede $10 y cotiza a $1.485 en el Banco Nación
El dólar oficial arrancó la jornada en baja, retrocede $10 con relación al cierre de ayer y cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en el Banco Nación.
De esta manera se aleja de los $1.505, valor al que llegó ayer, apenas un día después que llegara a retroceder a $1.370, tras el triunfo libertario en las elecciones legislativas del domingo.
Nota en desarrollo...
