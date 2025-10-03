Wall Street cerró con nuevos máximos

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
Los tres índices principales de la Bolsa de Nueva York cerraron ayer marcando récords, gracias a las perspectivas de una nueva baja de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) y sin rastro de preocupación por el cierre gubernamental en Estados Unidos.
El Dow Jones (+0,17 %) alcanzó los 46.519,72 puntos; el Nasdaq (+0,39 %), los 22.844,05; y el S&P 500 (+0,06 %), los 6.715,35 puntos.
“Los inversores prevén que el bloqueo presupuestario no termine pronto”, comentó Sam Stovall, de CFRA.
La Casa Blanca ha aumentado la presión para que los demócratas acepten el proyecto de presupuesto de los republicanos con el congelamiento de proyectos de infraestructura en estados controlados por opositores, así como con la amenaza de más despidos de empleados públicos.
El gobierno también ha amenazado con la supresión de agencias federales. “¿En qué se diferencia esto de los despidos que se produjeron con el DOGE?”, la Comisión de Eficiencia Gubernamental que encabezó Elon Musk, se preguntó Stovall. “El mercado no vio ningún inconveniente en esos despidos, entonces, ¿por qué lo vería en estos?”, añadió el analista.
