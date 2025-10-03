Dos muertos y varios heridos en Reino Unido por el ataque a una sinagoga en el Día del Perdón

Miembros de la comunidad judía se confortan unos a otros cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park / AP

Dos personas fueron asesinadas y cuatro resultaron gravemente heridas ayer frente a una sinagoga muy concurrida por la fiesta de Yom Kipur (Día del Perdón, la fecha más sagrada del judaísmo), en Manchester, en el norte de Inglaterra, durante un ataque en que murió también el agresor.

La policía del Gran Mánchester anunció que “dos personas fueron asesinadas”, ambas de la comunidad judía, frente a la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester, en un ataque en que un hombre dirigió su vehículo hacia peatones que se encontraban fuera del centro religioso, antes de salir del vehículo y atacarlos con un cuchillo. La policía, que calificó la acción de “terrorista”, confirmó además, que en este ataque en el que también hubo apuñalamientos, el sospechoso había sido abatido por las fuerzas del orden.

Un testigo del ataque dijo a BBC Radio que vio a la policía disparar al sospechoso. “Le dieron un par de advertencias, no hizo caso y abrieron fuego. Cayó al suelo, empezó a levantarse, y entonces le dispararon de nuevo”, explicó. Chava Lewin, otra testigo del ataque, contó que vio al autor “empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien se declaró “horrorizado” por este ataque, acortó su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague para regresar a Reino Unido y presidir una reunión gubernamental de emergencia. Starmer declaró después que su país debe “vencer” el auge del antisemitismo, en una intervención televisada. “No es un odio nuevo, es algo que los judíos siempre han experimentado. Debemos ser claros: es un odio que vuelve a crecer, y Reino Unido debe vencerlo una vez más”, afirmó. El rey Carlos III declaró estar “profundamente conmocionado y apenado”.

El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo también estar “horrorizado” por el ataque, calificando los crímenes contra comunidades religiosas como “totalmente deplorables”.

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar.

Este atentado ocurre también a pocos días del segundo aniversario del ataque de Hamás en el sur de Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales. En represalia, el ejército israelí lanzó una amplia ofensiva en Gaza, que ha causado 66.055 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.