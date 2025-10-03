Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

El Mundo

Dos muertos y varios heridos en Reino Unido por el ataque a una sinagoga en el Día del Perdón

Dos muertos y varios heridos en Reino Unido por el ataque a una sinagoga en el Día del Perdón

Miembros de la comunidad judía se confortan unos a otros cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park / AP

3 de Octubre de 2025 | 02:39
Edición impresa

Dos personas fueron asesinadas y cuatro resultaron gravemente heridas ayer frente a una sinagoga muy concurrida por la fiesta de Yom Kipur (Día del Perdón, la fecha más sagrada del judaísmo), en Manchester, en el norte de Inglaterra, durante un ataque en que murió también el agresor.

La policía del Gran Mánchester anunció que “dos personas fueron asesinadas”, ambas de la comunidad judía, frente a la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, al norte de Manchester, en un ataque en que un hombre dirigió su vehículo hacia peatones que se encontraban fuera del centro religioso, antes de salir del vehículo y atacarlos con un cuchillo. La policía, que calificó la acción de “terrorista”, confirmó además, que en este ataque en el que también hubo apuñalamientos, el sospechoso había sido abatido por las fuerzas del orden.

Un testigo del ataque dijo a BBC Radio que vio a la policía disparar al sospechoso. “Le dieron un par de advertencias, no hizo caso y abrieron fuego. Cayó al suelo, empezó a levantarse, y entonces le dispararon de nuevo”, explicó. Chava Lewin, otra testigo del ataque, contó que vio al autor “empezar a agredir con un cuchillo a varias personas, para después atacar al agente de seguridad de la sinagoga e intentar entrar a la misma. Alguien bloqueó la puerta”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, quien se declaró “horrorizado” por este ataque, acortó su presencia en la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Copenhague para regresar a Reino Unido y presidir una reunión gubernamental de emergencia. Starmer declaró después que su país debe “vencer” el auge del antisemitismo, en una intervención televisada. “No es un odio nuevo, es algo que los judíos siempre han experimentado. Debemos ser claros: es un odio que vuelve a crecer, y Reino Unido debe vencerlo una vez más”, afirmó. El rey Carlos III declaró estar “profundamente conmocionado y apenado”.

El alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, dijo también estar “horrorizado” por el ataque, calificando los crímenes contra comunidades religiosas como “totalmente deplorables”.

La tragedia ocurrió el día de la festividad de Yom Kipur. Durante esta celebración, los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para rezar.

LE PUEDE INTERESAR

Venezuela, entre la Navidad anticipada y los barcos de guerra

LE PUEDE INTERESAR

La Guardia Suiza estrena un uniforme sin colores

Este atentado ocurre también a pocos días del segundo aniversario del ataque de Hamás en el sur de Israel, ocurrido el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado a partir de datos oficiales. En represalia, el ejército israelí lanzó una amplia ofensiva en Gaza, que ha causado 66.055 muertos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Jueves trágico para el tránsito en La Plata: dos motociclistas fallecieron y una joven sufrió muerte cerebral tras un choque

El tránsito de la Región se cobró otra víctima fatal tras un choque en una de las avenidas más transitadas

Una por una, las seis finales que le quedan a Estudiantes en el torneo: sin margen de error

Orfila hizo cirugía mayor en Gimnasia: Ingolotti al arco y mete otros 5 cambios para visitar a Sarmiento

Qué le pidió Sylvester Stallone a Nico Vázquez por el éxito de Rocky en Argentina

Denunciaron a un cirujano por abusar de su hija en La Plata: había sido candidato de LLA en Provincia

Final anunciado: las presas de Magdalena le dieron la bienvenida a More

Quién es el platense al frente de una flotilla que lleva ayuda a Gaza
+ Leidas

De ellas para ellas: remisería sólo para mujeres

VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias

Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades

Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina

La Comuna ya cuenta unos 750 manteros reubicados

Un combo explosivo que complica al gobierno de Milei

El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Últimas noticias de El Mundo

VIDEO. Flotilla sin Gaza: cientos de detenidos y quejas

Trump reparte despidos y castigos a opositores

Venezuela, entre la Navidad anticipada y los barcos de guerra

La Guardia Suiza estrena un uniforme sin colores
Información General
Canasta de jubilados: ya supera los 1,5 millones de pesos
Reactivan las exportaciones aviares tras la influenza
La ropa inteligente avanza en plena crisis climática imagen
Sismo de magnitud 5,8 se registró en Santiago del Estero
Datazo de la Ciencia: el fruto seco que ayuda a dormir mejor y a rendir más durante el día
Policiales
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Ponen en tela de juicio la coartada de un policía
Dos incidentes viales con saldo trágico en La Plata
Fijaron fecha para el juicio por el crimen de un exPuma
Deportes
A semifinales: River madrugó a Racing
Salas fue el verdugo de Racing en Rosario
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Orfila no confirmó quién será el arquero en Junín
La idea en Boca sería repetir el mismo equipo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla