Comesaña y Ugo Carabelli avanzan en Shanghai

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y pudieron meterse en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai.
Por un lado, Comesaña demostró un nivel muy bueno para derrotar cómodamente al francés Ugo Blanchet por 6-4 y 6-2, luego de solo una hora y media de juego.
En la segunda ronda, Comesaña tendrá un interesante cruce frente al italiano Lorenzo Musetti (8°), quien debutará en dicha instancia por estar entre los preclasificados.
Ugo Carabelli, por su parte, estaba 4-4 en el primer set ante el francés Térence Atmane, cuando este último se retiró.
En sus redes sociales, Atmane explicó qué fue lo que le sucedió: “Después del primer punto, sentí que me temblaban las manos, pero pensé que simplemente estaba más tenso de lo habitual. Con 2-0, inmediatamente sentí que todo mi cuerpo temblaba y me asfixiaba después de cada punto. No podía respirar y me dolía la cabeza”.
Tras el abandono de Atmane, Ugo Carabelli se metió en la segunda ronda del torneo chino, donde tendrá un cruce durísimo ante el australiano Alex de Miñaur (7).
Estudiantes y Banco, en el duelo platense de vóley
Loterías y quinielas
