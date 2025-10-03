Roma erró tres penales y perdió como local contra Lille

En el Olímpico, Roma sufrió un duro golpe tras ser derrotado por 1 a 0 por el Lille en le segunda fecha de la fase de liga de la Europa League. El equipo de Gian Paolo Gasperini no se pudo afianzar en el plano internacional tras haber alcanzado la cima de la Serie A el fin de semana, mientras que el conjunto francés, con una actuación decisiva del arquero Berke Özer, se llevó tres puntos que lo dejaron como líder.

El único tanto del partido llegó en el primer tiempo, tras un error en la salida de la Roma que el islandés Hakon Arnar Haraldsson interceptó y definió con potencia al ángulo izquierdo de Mile Svilar que dejó sin reacción al arquero.

A partir de ese momento, el equipo local asumió la iniciativa pero chocó una y otra vez con el bloque defensivo rival.

En el tramo final, la Roma tuvo la gran chance de empatar desde los doce pasos. Artem Dovbyk ejecutó el primer penal, pero Özer respondió con firmeza.

El árbitro Eric Lambrechts ordenó repetirlo y el arquero volvió a tapar. Gasperini decidió entonces cambiar al ejecutante: Matías Soulé tomó la responsabilidad, aunque el guardameta turco volvió a lucirse desviando su remate.

Con este triunfo, Lille quedó en la cima de la tabla, mientras que la Roma deberá buscar una reacción en las próximas jornadas. En otro encuentro de la jornada, Betis venció 2 a 0 a Ludogorets en Bulgaria y sumó su primer triunfo en la fase de liga del certamen.

El equipo de Manuel Pellegrini abrió el marcador a los 30 minutos con un zurdazo de Giovani Lo Celso tras un error en la salida del rival. La ventaja se amplió en el inicio del complemento, cuando Francisco Hidalgo marcó en contra para sellar el resultado.

El conjunto búlgaro, que en la primera fecha había derrotado 2 a 1 a Malmo en Suecia, no pudo repetir en su casa y cedió ante un rival que mostró mayor oficio.

Betis, que había debutado con empate frente a Nottingham Forest, quedó con cuatro unidades y se metió de lleno en la pelea por la clasificación. Su próximo compromiso será contra Genk, también de visitante.

Los resultados:

Bologna 1-Friburgo 1

Celtic 0- Sporting Braga 0

Steaua (B) 0- Young Boys 2.

Fenerbahce 2 - Niza 1.

Panathinaikos 1- Eagles 2.

Brann 1- Utretch 0.

Viktoria Plzen 3-Malmö 0-.

Basel 2- Stuttgart 0.

Celta 3- PAOK 1.

Porto 2- Estrella Roja 1.

Feyenoord 0- Aston Villa 2.

Genk 0- Ferencváros 1.

Maccabi 1- Dinamo Zagreb 3.

N. Forest 2- Midtjylland 3.

Lyon 2- Salzburgo 0.

Sturm Grz 2 - Rangers 1.