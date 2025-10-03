Debut con triunfo para el Crystal Palace

Crystal Palace debutó en torneos internacionales con un triunfo por 2 a 0 sobre Dinamo Kiev en Ucrania por la Conference League.

El colombiano Daniel Muñoz marcó el primer gol de la historia europea del club inglés y Edward Nketiah selló la victoria. En España, Rayo Vallecano venció 2 a 0 a Shkendija y también comenzó con puntaje ideal en la fase de liga.

A los 30 minutos, Daniel Muñoz se proyectó por derecha, ganó en el área y conectó un cabezazo preciso que abrió el marcador ante Dinamo Kiev.

Con este resultado, Crystal Palace quedó al frente en su primera participación europea y mostró solidez para aspirar a avanzar de ronda.

En paralelo, Rayo Vallecano también debutó con victoria en la Conference League. En Madrid, superó 2 a 0 a Shkendija de Macedonia del Norte en un partido con clara superioridad del conjunto español.

Los resultados: Laisanne 3-0 Breioablik; Noah 1-0 Rijeka; Zrinjski 5-0 Lincoln Rl; Jagiellonia 1-0 Hamrun; KuPS 1-1 Drita; Lech 4-1 Rapid; Omonia 0-1 Mainz; Aberdeen 2-3 Shakhtar; Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers; AEK 4-0 AZ; Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc; Legia 0-1 Samsunspor; Celie 3-1 AEK Atenas; Raków 2-0 U. Craiova; Shelbourne 0-0 Häcken y Slovan 1-2 Racing de Estrasburgo.