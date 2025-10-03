Debut con triunfo para el Crystal Palace

Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
Espert se defendió tras la polémica por la transferencia de USD 200 mil vinculada a un supuesto narco
VIDEO: La candidatura de Espert en la Provincia jaqueada por denuncias
Rechazan el veto a un mayor financiamiento para el Garrahan y universidades
Presión con los dólares y el riesgo país sube y acaricia los 1300 puntos
VIDEO. Llegó el ladero de “Pequeño J”: indagan a Ozorio y abren los celulares
Objetivo 2026: Estudiantes y un año diferente que se avecina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Cumbre de intendentes con fuertes críticas al gobierno nacional
El FMI reclamó acumular reservas y acordar un amplio respaldo político
El dentista, su formación y el desafío de extender la salud bucal
¿García Furfaro mandó a destruir pruebas que lo comprometían?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Crystal Palace debutó en torneos internacionales con un triunfo por 2 a 0 sobre Dinamo Kiev en Ucrania por la Conference League.
El colombiano Daniel Muñoz marcó el primer gol de la historia europea del club inglés y Edward Nketiah selló la victoria. En España, Rayo Vallecano venció 2 a 0 a Shkendija y también comenzó con puntaje ideal en la fase de liga.
A los 30 minutos, Daniel Muñoz se proyectó por derecha, ganó en el área y conectó un cabezazo preciso que abrió el marcador ante Dinamo Kiev.
Con este resultado, Crystal Palace quedó al frente en su primera participación europea y mostró solidez para aspirar a avanzar de ronda.
En paralelo, Rayo Vallecano también debutó con victoria en la Conference League. En Madrid, superó 2 a 0 a Shkendija de Macedonia del Norte en un partido con clara superioridad del conjunto español.
Los resultados: Laisanne 3-0 Breioablik; Noah 1-0 Rijeka; Zrinjski 5-0 Lincoln Rl; Jagiellonia 1-0 Hamrun; KuPS 1-1 Drita; Lech 4-1 Rapid; Omonia 0-1 Mainz; Aberdeen 2-3 Shakhtar; Sparta Praha 4-1 Shamrock Rovers; AEK 4-0 AZ; Fiorentina 2-0 Sigma Olomouc; Legia 0-1 Samsunspor; Celie 3-1 AEK Atenas; Raków 2-0 U. Craiova; Shelbourne 0-0 Häcken y Slovan 1-2 Racing de Estrasburgo.
LE PUEDE INTERESAR
La A1 está que arde: El Pincha mantuvo la cima y Banco lo sigue de cerca
LE PUEDE INTERESAR
Los Pumas: Contepomi cambia a casi todo el equipo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí