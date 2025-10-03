Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Deportes |Esta noche hay actividad platense en el pre federal

La A1 está que arde: El Pincha mantuvo la cima y Banco lo sigue de cerca

estudiantes es el líder del torneo clausura a1 / prensa edelp

3 de Octubre de 2025 | 03:24
Edición impresa

Tras el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura A1 de la Asociación Platense de Básquet, Estudiantes mantuvo la primera posición en el campeonato. Mientras que en la A2, Meridiano V y Juventud se disputan la primera ubicación.

En cuanto al certamen local, el cuadro albirrojo sumó su tercera victoria consecutiva y logró permanecer en la primera posición, luego de derrotar en condición de visitante a Gonnet por 85-88. Con esta caída los de celeste aumentan el mal presente que están atravesando, ya que quedaron en la última colocación.

En otros resultados, el escolta Banco Provincia volvió al triunfo, nada menos que ante el vigente campeón Reconquista 92-85 en City Bell. De esta forma, los dueños de casa le cuentan los pasos a Estudiantes en lo más alto del Clausura. En tanto, la R no logra hacer pie y continúa con los altibajos.

Por su parte, Atenas que tenía la posibilidad de liderar el grupo no la aprovechó y cayó ante Platense en 21 y 51 por 90-83. Con este resultado, los Griegos alcanzaron la misma línea de Unión Vecinal, que ganó 92-75 ante Universal en un electrizante partido. En este sentido, la Cueva sigue con los altibajos y no termina de acomodarse en el campeonato.

Por otro lado, la décima fecha del Torneo dará inicio el próximo martes con el partido central entre Atenas y Banco Provincia en el Dante Demo. El líder Estudiantes recibe en UNO a Platense. En tanto, Universal en avenida 25 intentará pegar el volantazo ante el golpeado Gonnet. Mientras que en un llamativo duelo de barrio, Reconquista buscará hacer lo propio ante Unión Vecinal.

La a2 al rojo vivo

Meridiano V sigue a paso firme en el la A2, y venció 85-68 a San Vicente en condición de visitante, lo que lo deja alojado en la primera posición en una lucha mano a mano con Juventud, que por su parte, consiguió una victoria más que necesaria ante Hogar Social por 65-71 en Berisso.

Por otro, resta disputar el clásico de Ensenada entre Náutico y Astilleros, que se llevará a cabo este domingo 5 de octubre.

actividad en el pre-federal

Esta noche Estudiantes, Banco Provincia y Atenas disputarán la séptima fecha del torneo provincial.

En este sentido, desde las 21 en Zárate, el Pincha se mide ante Independiente, en un partido correspondiente al grupo C. Con un triunfo los de La Plata alcanzarían la primera ubicación.

Mientras que el Griego y los Bancarios en la zona D, se verán las caras desde las 21.30 en el Gimnasio de Avenida 13.

 

