Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Cargos en el Bapro, mandatos en debate y un sorteo como solución
Desde universidades hasta sindicatos, la vigencia del “modelo Chiqui Tapia”
Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada
El 85 por ciento de los presos bonaerenses usan celulares y la polémica está instalada
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: dos autos involucrados y heridos
Un domingo a puro espectáculos y actividades en La Plata: mirá la agenda
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
Productores del cordón frutihortícola de La Plata declaran la “emergencia productiva” y anuncian un corte en Ruta 36
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
En medio de los escándalos con la AFA, Chiqui Tapia visitó la residencia de Donald Trump
Recalculando: cómo es el plan que promete ordenar y ampliar el servicio de micros en La Plata
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
La agenda deportiva del domingo activa su fase "finales": partidos, horarios y TV
Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata
Inter Miami campeón de la MLS por primera vez, con Messi como figura
Vibra el Mouras: Canapino busca el título y Moscardini, por el golpe
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
¡Largo Franco Colapinto!: ya se corre el Gran Premio de Abu Dabi
En Zona Norte, el viaje por tramos arma nuevos estacionamientos
La “misa ricotera” volvió a la Ciudad y tomó la zona del Estadio: hoy, capítulo II
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
La carne salta hasta 70% y en el mejor mes, complica las ventas
City Bell, otra vez en shock Tres días de terror y cortes en el cuerpo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
No todo fue disfrute en torno a la primera función que dieron en La Plata Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Por un lado, se registraron reclamos por algunas barricadas y desmanes que hubo en el acceso del Estadio "Diego Maradona" por grupos de personas que accedieron al show sin entradas. Y por otro, vecinos de La Loma y de Tolosa pusieron el grito en el cielo esta mañana por la enorme presencia de basura en las calles y por el fuerte olor a orina en la puerta de sus hogares.
Los propios seguidores del grupo de rock que sigue el legado del exlíder de Los Redonditos de Ricota hicieron saber de momentos de tensión en los minutos previos al recital e incluso durante las primeras canciones, cuando grupos de personas sin entradas ingresaron al estadio entre empujones y burlando al personal de seguridad, poniendo en peligro a los asistentes que concurrían con sus respectivos boletos.
‼️🎶Tensión en la previa del show de “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”, en La Plata: hubo enfrentamientos entre el público y el personal de seguridad. pic.twitter.com/eCvQbLmBFX— Noticias Argentinas (@NAagencia) December 7, 2025
Por otra parte, tanto en la zona de la Avenida 25 como en 19 y en calles aledañas, frentistas manifestaron su enojo por los fanáticos que durante la tarde y la noche usaron las paredes y puertas de las viviendas como si fuesen baños públicos. Como consecuencia, esta mañana algunos vecinos no podían asomarse a la vereda a raíz del fuerte olor a orina.
Por caso, una vecina de 33 entre 19 y 20 relató que "mucha gente hizo sus necesidades en la puerta de las casas". "Esto es patético, es algo que está fuera de lugar y que no debiera repetirse", sostuvo la mujer.
En tanto, familias de La Loma y Tolosa que viven en las inmediaciones del Estadio lamentaron que esta mañana las calles aparecieron repletas de desechos. "Está lleno de bolsas que no se recolectaron, otras que rompieron, y botellas y todo tipo de basura que ocupaban veredas, ramblas o se acumulaban en las esquinas", consignaron.
"Esperemos que hoy la gente se porte mejor o bien que haya mayor control y una mejor limpieza después del recital". "El otro día vino La Mona Jiménez y pasó algo similar, pero lo de ayer superó ampliamente la cantidad de mugre que tenemos en los barrios", afirmó.
20 y 33
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí