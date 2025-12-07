Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata

VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
7 de Diciembre de 2025 | 10:49

Escuchar esta nota

No todo fue disfrute en torno a la primera función que dieron en La Plata Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari. Por un lado, se registraron reclamos por algunas barricadas y desmanes que hubo en el acceso del Estadio "Diego Maradona" por grupos de personas que accedieron al show sin entradas. Y por otro, vecinos de La Loma y de Tolosa pusieron el grito en el cielo esta mañana por la enorme presencia de basura en las calles y por el fuerte olor a orina en la puerta de sus hogares.

Los propios seguidores del grupo de rock que sigue el legado del exlíder de Los Redonditos de Ricota hicieron saber de momentos de tensión en los minutos previos al recital e incluso durante las primeras canciones, cuando grupos de personas sin entradas ingresaron al estadio entre empujones y burlando al personal de seguridad, poniendo en peligro a los asistentes que concurrían con sus respectivos boletos.

Por otra parte, tanto en la zona de la Avenida 25 como en 19 y en calles aledañas, frentistas manifestaron su enojo por los fanáticos que durante la tarde y la noche usaron las paredes y puertas de las viviendas como si fuesen baños públicos. Como consecuencia, esta mañana algunos vecinos no podían asomarse a la vereda a raíz del fuerte olor a orina.

Por caso, una vecina de 33 entre 19 y 20 relató que "mucha gente hizo sus necesidades en la puerta de las casas". "Esto es patético, es algo que está fuera de lugar y que no debiera repetirse", sostuvo la mujer.

En tanto, familias de La Loma y Tolosa que viven en las inmediaciones del Estadio lamentaron que esta mañana las calles aparecieron repletas de desechos. "Está lleno de bolsas que no se recolectaron, otras que rompieron, y botellas y todo tipo de basura que ocupaban veredas, ramblas o se acumulaban en las esquinas", consignaron.

"Esperemos que hoy la gente se porte mejor o bien que haya mayor control y una mejor limpieza después del recital". "El otro día vino La Mona Jiménez y pasó algo similar, pero lo de ayer superó ampliamente la cantidad de mugre que tenemos en los barrios", afirmó.

