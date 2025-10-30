Detuvieron a un supuesto pirómano en Punta Lara

En Almirante Brown y Pasaje 12 de Punta Lara, el incendio en tres propiedades alertó a la Policía. Todas las denuncias hablaban de un ataque intencional, por lo que, al margen de activarse el protocolo de emergencia para apagar las llamas y tratar de mitigar las pérdidas, que fueron igualmente importantes, se inició una rápida búsqueda del sospechoso.

Fueron tres dotaciones de bomberos las que lograron sofocar el fuego luego de una ardua labor. Además, se presentó una ambulancia del SAME, que asistió a una de las vecinas afectadas. Se trató de una mujer de 67 años que, pese al susto, se encontraba fuera de peligro.

Respecto del acusado, al que llegaron a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, en las cuales se lo ve cambiándose de ropas, se supo que tiene 18 años y que quedó preso en una causa por “incendio y estrago doloso”, en la que interviene la UFI N° 7 de Virginia Bravo.

Las pericias continuarán durante las próximas horas para determinar el origen del foco ígneo.