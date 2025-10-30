Constructores advierten por pérdidas de empleos

Empresarios de la construcción advirtieron que la situación del sector es “crítica” y que “si no se toman medidas urgentes, muchas PyMEs bonaerenses podrían verse obligadas a paralizar obras y despedir personal”.

En un comunicado de la asociación Apymeco, resaltan que “a la suspensión de la ejecución de la obra pública por parte del Gobierno nacional, se suma que la Provincia continúa con obras en marcha, pero no está abonando los certificados de trabajo ejecutado, lo que —según explican— deja sin oxígeno financiero a las empresas”.

“Hoy las empresas siguen trabajando, pero no están cobrando lo ejecutado en el mes de mayo. Eso implica que debemos afrontar sueldos, aportes y proveedores sin respaldo económico, en un contexto de tasas altísimas y sin acceso al crédito”, señaló un empresario platense del rubro.

Desde las cámaras y contratistas remarcan que el sector se encuentra en una “situación límite: la falta de pagos y el encarecimiento del financiamiento generan una cadena de consecuencias que va desde la paralización de obras hasta la pérdida de puestos de trabajo”.

“La combinación de falta de pagos, aumento de tasas y caída en la actividad privada es explosiva. Si esto se prolonga, muchas empresas van a quebrar”, advirtieron.

El Gobierno provincial aguarda la aprobación de la Ley de Presupuesto, que contempla la posibilidad de acceder a endeudamiento para financiar la deuda con contratistas, pero los empresarios sostienen que “lo que no hay es tiempo”, señalan y agregan: “Cada semana que pasa sin cobrar agrava la situación. Ya hay suspensiones y despidos en marcha”, indicaron.