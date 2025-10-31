Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Federal A: Sp Belgrano va por la heroica ante Guillermo Brown (PM)

Federal A: Sp Belgrano va por la heroica ante Guillermo Brown (PM)
31 de Octubre de 2025 | 04:40
La definición de los octavos de final de la Reválida del Torneo Federal A tendrá un duelo clave hoy entre Sportivo Belgrano que recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn con la obligación de remontar el 0-2 sufrido en el partido de ida. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Juan Pablo Francia.

En el partido de ida, el Portuario fue superior y se impuso con autoridad. Ahora, buscará sostener la ventaja y cerrar la clasificación.

 

