Fred Machado prendió el ventilador y contó todo sobre su vínculo con Espert: "Lo financié"

El empresario acusado por narcotráfico rompió el silencio y se refirió a cómo fue el vínculo con Espert
El empresario Federico "Fred" Machado, investigado por sus vínculos con el narcotráfico, confesó haber financiado parte de la campaña presidencial de José Luis Espert, en medio de la tensión por su relación.
"Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda", reveló en declaraciones a la prensa, y amplió: "Me dijo ‘te necesito, tampoco es mucho’. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse".
En la misma línea, recordó que el actual diputado libertario le solicitó: "¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”.
Según detalló el empresario, durante su vínculo llegó a aportar 150 mil dólares en conceptos de comidas y viáticos, y pese a los giros de dinero, intentó dejar en claro que sólo brindaba aportes mínimos. “No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”, aseguró.
Asimismo, Machado contó que contrató a Espert como consultor de un proyecto minero que llevaba adelante en una comunidad de Guatemala, por el que abonó 200 mil dólares declarados por contrato. "No eran 34 millones de dólares como dice Grabois", desmintió sobre las acusaciones del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y especificó: "Los 200.000 dólares es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Hicimos un contrato firmado".
El empresario reveló que en 2020, Espert volvió a comunicarse para retomar la asesoría luego de haber efectuado la transferencia de 200 mil dólares, aunque a raíz de las denuncias en su contra no logró concretarla.
Por su parte, detalló que se comunicó por última vez con el legislador en 2021, quien le transmitió su confianza. “Llego a Argentina, lo voy a ver, no hay ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones, la prensa en Guatemala explota, y esto es un Deja Vu de lo que pasó allá”, remarcó.
“Ahí me dice algo que no sé como interpretar: no sé si me dijo ‘con vos me inmolo’ o ‘por vos me inmolan’”, afirmó, y concluyó: "La cagada de Espert fue haberme negado, no haberme reconocido y decir ‘me dio una mano’, pero acá están los hechos“.
