Política y Economía

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos

ANTICIPO.- El empresario argentino, vinculado a José Luis Espert, está acusado de narcotráfico y lavado de dinero

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de "Fred" Machado a Estados Unidos
7 de Octubre de 2025 | 12:25

La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición a Estados Unidos del empresario Federico “Fred” Machado, quien está vinculado a José Luis Espert, según confirmaron fuentes judiciales.

Las fuentes señalaron que ahora la decisión es del Poder Ejecutivo y dentro del escrito se indicó: “El Juzgado Federal n° 2 de Neuquén resolvió declarar procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos de América para ser juzgado”

“Asimismo, solicitó seguridades al “Estado Requirente que se computará el tiempo de privación de libertad que demande este proceso, como si lo hubiese sufrido durante el curso del proceso que motivó el requerimiento”, se añadió en el documento.

En el mismo se agregó: “Asimismo, se le hará saber el estado de salud de Machado para que tenga en cuenta dicha situación en aplicación de sus procedimientos legales, en pos de garantizar el respeto por la vida e integridad física, psíquica y moral del requerido y evitar que en el futuro sea sometido a penas o tratos que –en su particular situación psico-psiquiátrica- podrían constituir tortura o tratos crueles”.

