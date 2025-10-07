Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

River recibió una multa de FIFA por cantos xenófobos en el Mundial de Clubes

7 de Octubre de 2025 | 13:24

Mientras intenta levantar cabeza en el Torneo Clausura, River recibió una mala noticia desde el ámbito internacional, ya que la FIFA lo sancionó económicamente por diversos incidentes ocurridos durante su participación en el Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos.

La multa asciende a 88 mil dólares, monto que surge de la acumulación de infracciones cometidas tanto por la hinchada como por integrantes de la delegación “Millonaria”.

Según el informe oficial del máximo organismo del fútbol, los motivos incluyen cánticos discriminatorios, infracciones reglamentarias y conductas inapropiadas del público durante los encuentros del certamen. Los reportes mencionan expresamente los cánticos dirigidos al arquero de Monterrey, Esteban Andrada, ex Boca, así como otros insultos xenófobos alusivos al clásico rival.

Además de las expresiones discriminatorias, la FIFA detalló una serie de faltas vinculadas al comportamiento del público de River en las tribunas. Entre ellas, el ingreso de banderas no autorizadas, el lanzamiento de objetos al campo de juego, el encendido de bengalas de humo y el incumplimiento de las normas de no fumar en los sectores del estadio.

La sanción económica, aunque significativa, podría no ser la única consecuencia para el club de Núñez. En caso de reincidencia o falta de acciones correctivas, la FIFA podría aplicar sanciones deportivas o disciplinarias más severas, incluyendo la posibilidad de disputar partidos con restricciones de público.

Ante la notificación oficial, la dirigencia de River reconoció los hechos y se comprometió a implementar medidas internas para evitar nuevas sanciones. El club deberá presentar un plan de educación y concientización destinado a erradicar la discriminación y promover el respeto en los estadios, tal como exige la FIFA en estos casos.

Si bien el pago de la multa resolverá parcialmente el conflicto, el cumplimiento de ese protocolo educativo será clave para que River evite un castigo mayor, como el cierre parcial del estadio Monumental en futuras competencias internacionales.

