"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión
"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión
VIDEO.- Entre música y baile, un Milei eufórico apuntó a los K para dejar atrás la renuncia de Espert
En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora
Una familia de La Plata fue blanco de un ataque de madrugada
Estudiantes deja atrás el escándalo de Barracas y ya piensa en el clásico y la clasificación
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
Cuenta DNI activó descuentos en dos mayoristas de La Plata: tope, reintegro y más
Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Fresco amanecer y después primavera en esplendor este martes en La Plata
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Gremios docentes llevarán a cabo mañana una protesta “ante el ajuste”
¿Chau caipirinha? La adulteración de bebidas atemoriza a los brasileños
Los números de la suerte del martes 7 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Conmoción por la aparición de un joven sin vida en un campo de Berisso
EE UU afirma que siguen con el país las “discusiones productivas”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
También confirmaron que la joven presentaba lesiones que fueron provocadas postmortem
Escuchar esta nota
La autopsia a Morena Verdi, una de las víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, reveló que murió por un shock neurogénico producto de una estrangulación. Además, se confirmó que la joven presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron postmortem.
Entre los elementos adosados se detalló un cordón de sujeción en ambos tobillos, también una cinta plástica de sujeción sobre ambas muñecas, otro elemento de las mismas características que se utilizó como mordaza en la boca, sumado a una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello.
La necropsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere, y el documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas describe que “se deja constancia que el cadáver se encuentra sucio y con restos de tierra en la superficie corporal”, así como también en avanzado estado de descomposición.
La primera advertencia que se observa en el cuerpo de Morena es una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical.
Respecto a la data de muerte sería aproximadamente de 4 a 5 días previos de practicada la autopsia, lo que confirmaría que los crímenes ocurrieron entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.
LE PUEDE INTERESAR
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Las “múltiples lesiones” se encuentran en la cara interna y anterior del muslo izquierdo, en la región orbicular derecha e izquierda, en la región esternal media e inferior, también en la aurícula derecha e izquierda y se observa un infiltrado hemorrágico a nivel parietal izquierdo.
“Presenta dos complejos lesivos con entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima”, indica el escrito. En este marco, se halló una luxofractura de la columna vertebral a nivel cervical 1-2, que involucra dos de los tres pilares de sostén de la columna vertebral, y que le provocó un shock neurogénico. “Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte”, se precisó.
A su vez, se localizó un surco de estrangulación a lazo, lo que generó un “síndrome asfíctico generalizado”. En el cierre del escrito, el médico forense concluyó que la muerte de Morena estuvo asociada a un “mecanismo violento”, a instancias de un “shock neurogénico”, siendo su causa macroscópica una “luxofractura cervical, asociada a una compresión extrínseca de cuello por estrangulación”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí