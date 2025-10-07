La autopsia a Morena Verdi, una de las víctimas del triple crimen narco en Florencio Varela, reveló que murió por un shock neurogénico producto de una estrangulación. Además, se confirmó que la joven presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron postmortem.

Entre los elementos adosados se detalló un cordón de sujeción en ambos tobillos, también una cinta plástica de sujeción sobre ambas muñecas, otro elemento de las mismas características que se utilizó como mordaza en la boca, sumado a una bolsa cubriendo la cabeza y una posible bufanda sobre el cuello.

La necropsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Laferrere, y el documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas describe que “se deja constancia que el cadáver se encuentra sucio y con restos de tierra en la superficie corporal”, así como también en avanzado estado de descomposición.

La primera advertencia que se observa en el cuerpo de Morena es una dislocación en la cabeza del fémur izquierdo y una lesión a nivel cervical.

Respecto a la data de muerte sería aproximadamente de 4 a 5 días previos de practicada la autopsia, lo que confirmaría que los crímenes ocurrieron entre la noche del viernes 19 de septiembre y la madrugada del sábado 20.

Las “múltiples lesiones” se encuentran en la cara interna y anterior del muslo izquierdo, en la región orbicular derecha e izquierda, en la región esternal media e inferior, también en la aurícula derecha e izquierda y se observa un infiltrado hemorrágico a nivel parietal izquierdo.

“Presenta dos complejos lesivos con entidad suficiente para provocar la muerte de la víctima”, indica el escrito. En este marco, se halló una luxofractura de la columna vertebral a nivel cervical 1-2, que involucra dos de los tres pilares de sostén de la columna vertebral, y que le provocó un shock neurogénico. “Dicho complejo lesivo compromete órganos y centros vitales con magnitud y entidad suficiente para causar la muerte”, se precisó.

A su vez, se localizó un surco de estrangulación a lazo, lo que generó un “síndrome asfíctico generalizado”. En el cierre del escrito, el médico forense concluyó que la muerte de Morena estuvo asociada a un “mecanismo violento”, a instancias de un “shock neurogénico”, siendo su causa macroscópica una “luxofractura cervical, asociada a una compresión extrínseca de cuello por estrangulación”.