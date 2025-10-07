Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones

"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones
7 de Octubre de 2025 | 10:46

Escuchar esta nota

Horas agitadas se vivieron en la mañana del martes en pleno centro de La Plata por un fuerte olor a gas que generó alarma entre los vecinos y hasta provocó cortes de calles y la evacuación de un colegio a pasos de la Municipalidad y las torres administrativas. 

En la ola de mensajes que enviaron al WhatsApp de EL DIA (2214779896) y a La Redonda FM 100.3, transeúntes, automovilistas y frentistas coincidieron en la descripción de "olor terrible" e "irrespirable" que abarcó desde calle 8 hasta 12 y desde 49 hasta 56. 

El olor a gas, detectado a eso de las 7hs., derivó en un inmediato operativo de seguridad por parte de personal de Camuzzi y de la Policía.

La situación generó susto y hasta obligó a evacuar el Colegio San José de 11 entre 51 y 53. Frente a la institución se encuentra nada menos que el Palacio Municipal. 

A su vez, efectivos policiales procedieron a cortar 8 y 50, frente al palacio de la justicia federal, en donde el olor también era intenso. 

LEA TAMBIÉN

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Tras un minucioso trabajo en esa área de la Ciudad, Camuzzi descartó que hubiera una pérdida en la red de gas natural como tampoco se registraron inconvenientes de índole domiciliaria de los usuarios. En ese sentido se evaluó en principio que podría tratarse del vaciamiento de una garrafa.  

Poco después la propia Municipalidad también desestimó la existencia de una avería o fuga de la red de distribución de gas. 

Con el correr de las horas, a media mañana, finalmente Camuzzi arrojó una hipótesis principal, al tiempo que también informó de la existencia de una pequeña fuga interna en una galería de calle 8 incapaz de provocar la expansión de la sustancia por todo el microcentro de la Ciudad. 

Lo que dijo Camuzzi y el misterio del mercaptano 

Tras las consultas de eldia.com, en medio del olor insoportable reportado por los vecinos, Camuzzi informó a media mañana que "está confirmado que no es una fuga de gas natural". 

Descartado inconvenientes en la red, los especialistas de la compañía trabajaban sobre dos hipótesis, una era la del vaciamiento de un envase de gas (garrafa) o la presencia de mercaptano, que por estas horas era lo más firme con respecto a lo sucedido.  

En ese sentido, explicaron que el mercaptano "es un químico híper concentrado que se usa justamente para darle al gas el olor tan característico. 

Agregaron que "el gas natural no tiene olor, se le agrega justamente usando mercaptano por un tema de seguridad para que olfativamente se pueda detectar, sobre todo si hay fuga". 

"El mercaptano es tan concentrado que apenas unas gotas dispersas en la vía pública puede generar la presencia de olor varias cuadras a la redonda", sostuvieron. 

Respecto de la fuga en calle 8, indicaron que "hubo una pequeña fuga en una instalación interna, en una galería comercial, pero no está relacionado" con el olor que se sintió en el Centro. 

En este caso explicaron que "no fue nada externo como para generar alarma tal como ocurrió esta mañana". 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, afuera: contradicciones y “engaños” en la crónica de una renuncia anunciada

Bestial ataque en el centro de La Plata: casi matan a cuchillazos a un joven para robarle

VIDEO.- Muchas "Chiqui" linadas: una por una, las polémicas de Estudiantes vs Barracas

A Gimnasia, todos los resultados lo dejaron cerca de salvarse

Sin sobres ni cuarto oscuro: qué es y cómo se votará con la nueva Boleta Única Papel

Indagan a un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente

Un platense de 70 años busca recorrer la ruta 40

Pesadilla en La Plata: llevaba a sus hijos con el ex a un cumpleaños y denunció golpes y secuestro
+ Leidas

"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión

Habló Fred Machado: "El error de Espert fue negarme"

Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico

En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora

Logro mundial para programadores platenses

Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos

La salud de Russo tiene en vilo al mundo futbolístico

Estudiantes deja atrás el escándalo de Barracas y ya piensa en el clásico y la clasificación
Últimas noticias de La Ciudad

Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA 

YPF habilita cargar combustible y pagar en dólares: cómo funciona

El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para festejar su 89º aniversario

Cuenta DNI activó descuentos en dos mayoristas de La Plata: tope, reintegro y más
Información General
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Nobel de Medicina: premian revolucionarios avances en inmunidad
Dos autores argentinos entre los favoritos al Nobel de Literatura 2025
El Conicet busca fósiles en directo
Policiales
Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
¿Un giro en la causa?: “Pequeño J” conocía a la joven de 15 años
Una perfiladora criminal apuntó a la lealtad de Matías Ozorio: “Si tenía que matar, mataba”
El testimonio que derriba la coartada de Sotacuro
Espectáculos
Enérgica reacción de Sabrina Rojas al ser señalada como "regalada": se refirió al machismo y apuntó contra Luciano Castro
Se supo: Mercedes Morán contó todo sobre su primer casamiento a los 17 años 
Hermoso gesto de Jorge Rial con su hija Morena en medio de su detención: "Su mano se nota"
“Downton Abbey: el gran final”: la familia Crawley se reúne una vez más
¿Sale Beto y entra Tamara?: el futuro de “Bendita TV”
Deportes
Tras la polémica de la que habla el país, Chiqui Tapia desde Miami se reunió con Beligoy
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos
"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol
Escándalo en UNO: el “Chiqui” en boca de todos
VIDEO. La postura del Gallego Insúa sobre el arbitraje

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla