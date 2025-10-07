Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
Fred Machado prendió el ventilador y contó todo sobre su vínculo con Espert: "Lo financié"
"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones
Vecinos con vómito y diarrea en un barrio de La Plata: le apuntan al agua de ABSA
"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol
¿"Chiqui" Tapia esconde los audios del VAR de Estudiantes vs Barracas? Por qué no se hicieron públicos
Se supo: el terrible dato de la autopsia que reveló cómo mataron a Morena Verdi, víctima del triple crimen
Liberaron al platense retenido en la Franja de Gaza: "Está en Jordania para regresar a Argentina"
YPF habilita cargar combustible y pagar en dólares: cómo funciona
Hermoso gesto de Jorge Rial con su hija Morena en medio de su detención: "Su mano se nota"
Se supo: Mercedes Morán contó todo sobre su primer casamiento a los 17 años
Una familia de La Plata fue blanco de un ataque de madrugada
Verano 2026: subas del 25%, carpas por las nubes y la amenaza del éxodo turístico
Super Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM
El club Capital Chica de Los Hornos se prepara para festejar su 89º aniversario
Cuenta DNI activó descuentos en dos mayoristas de La Plata: tope, reintegro y más
Los Palmeras en guerra: la drástica decisión que tomó Cacho contra Marcos
En La Plata no frena la violencia en las escuelas: ahora denuncian a una directora
Candado y silencio en ABES Constructora: obras paralizadas en La Plata y un escenario crítico
El premio Nobel de Física 2025, por el hallazgo del efecto túnel cuántico macroscópico
Fresco amanecer y después primavera en esplendor este martes en La Plata
A tres años de su muerte, la familia de “Lolo” Regueiro espera justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Horas agitadas se vivieron en la mañana del martes en pleno centro de La Plata por un fuerte olor a gas que generó alarma entre los vecinos y hasta provocó cortes de calles y la evacuación de un colegio a pasos de la Municipalidad y las torres administrativas.
En la ola de mensajes que enviaron al WhatsApp de EL DIA (2214779896) y a La Redonda FM 100.3, transeúntes, automovilistas y frentistas coincidieron en la descripción de "olor terrible" e "irrespirable" que abarcó desde calle 8 hasta 12 y desde 49 hasta 56.
El olor a gas, detectado a eso de las 7hs., derivó en un inmediato operativo de seguridad por parte de personal de Camuzzi y de la Policía.
La situación generó susto y hasta obligó a evacuar el Colegio San José de 11 entre 51 y 53. Frente a la institución se encuentra nada menos que el Palacio Municipal.
A su vez, efectivos policiales procedieron a cortar 8 y 50, frente al palacio de la justicia federal, en donde el olor también era intenso.
LEA TAMBIÉN
"Terrible" olor a gas en pleno centro de La Plata: evacuaciones, fuerte operativo y tensión
Tras un minucioso trabajo en esa área de la Ciudad, Camuzzi descartó que hubiera una pérdida en la red de gas natural como tampoco se registraron inconvenientes de índole domiciliaria de los usuarios. En ese sentido se evaluó en principio que podría tratarse del vaciamiento de una garrafa.
Poco después la propia Municipalidad también desestimó la existencia de una avería o fuga de la red de distribución de gas.
Con el correr de las horas, a media mañana, finalmente Camuzzi arrojó una hipótesis principal, al tiempo que también informó de la existencia de una pequeña fuga interna en una galería de calle 8 incapaz de provocar la expansión de la sustancia por todo el microcentro de la Ciudad.
Tras las consultas de eldia.com, en medio del olor insoportable reportado por los vecinos, Camuzzi informó a media mañana que "está confirmado que no es una fuga de gas natural".
Descartado inconvenientes en la red, los especialistas de la compañía trabajaban sobre dos hipótesis, una era la del vaciamiento de un envase de gas (garrafa) o la presencia de mercaptano, que por estas horas era lo más firme con respecto a lo sucedido.
En ese sentido, explicaron que el mercaptano "es un químico híper concentrado que se usa justamente para darle al gas el olor tan característico.
Agregaron que "el gas natural no tiene olor, se le agrega justamente usando mercaptano por un tema de seguridad para que olfativamente se pueda detectar, sobre todo si hay fuga".
"El mercaptano es tan concentrado que apenas unas gotas dispersas en la vía pública puede generar la presencia de olor varias cuadras a la redonda", sostuvieron.
Respecto de la fuga en calle 8, indicaron que "hubo una pequeña fuga en una instalación interna, en una galería comercial, pero no está relacionado" con el olor que se sintió en el Centro.
En este caso explicaron que "no fue nada externo como para generar alarma tal como ocurrió esta mañana".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí