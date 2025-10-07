"Mercaptano": la respuesta de Camuzzi por el olor a gas en La Plata, que provocó cortes de calles y evacuaciones

Horas agitadas se vivieron en la mañana del martes en pleno centro de La Plata por un fuerte olor a gas que generó alarma entre los vecinos y hasta provocó cortes de calles y la evacuación de un colegio a pasos de la Municipalidad y las torres administrativas.

En la ola de mensajes que enviaron al WhatsApp de EL DIA (2214779896) y a La Redonda FM 100.3, transeúntes, automovilistas y frentistas coincidieron en la descripción de "olor terrible" e "irrespirable" que abarcó desde calle 8 hasta 12 y desde 49 hasta 56.

El olor a gas, detectado a eso de las 7hs., derivó en un inmediato operativo de seguridad por parte de personal de Camuzzi y de la Policía.

La situación generó susto y hasta obligó a evacuar el Colegio San José de 11 entre 51 y 53. Frente a la institución se encuentra nada menos que el Palacio Municipal.

A su vez, efectivos policiales procedieron a cortar 8 y 50, frente al palacio de la justicia federal, en donde el olor también era intenso.

Tras un minucioso trabajo en esa área de la Ciudad, Camuzzi descartó que hubiera una pérdida en la red de gas natural como tampoco se registraron inconvenientes de índole domiciliaria de los usuarios. En ese sentido se evaluó en principio que podría tratarse del vaciamiento de una garrafa.

Poco después la propia Municipalidad también desestimó la existencia de una avería o fuga de la red de distribución de gas.

Con el correr de las horas, a media mañana, finalmente Camuzzi arrojó una hipótesis principal, al tiempo que también informó de la existencia de una pequeña fuga interna en una galería de calle 8 incapaz de provocar la expansión de la sustancia por todo el microcentro de la Ciudad.

Lo que dijo Camuzzi y el misterio del mercaptano

Tras las consultas de eldia.com, en medio del olor insoportable reportado por los vecinos, Camuzzi informó a media mañana que "está confirmado que no es una fuga de gas natural".

Descartado inconvenientes en la red, los especialistas de la compañía trabajaban sobre dos hipótesis, una era la del vaciamiento de un envase de gas (garrafa) o la presencia de mercaptano, que por estas horas era lo más firme con respecto a lo sucedido.

En ese sentido, explicaron que el mercaptano "es un químico híper concentrado que se usa justamente para darle al gas el olor tan característico.

Agregaron que "el gas natural no tiene olor, se le agrega justamente usando mercaptano por un tema de seguridad para que olfativamente se pueda detectar, sobre todo si hay fuga".

"El mercaptano es tan concentrado que apenas unas gotas dispersas en la vía pública puede generar la presencia de olor varias cuadras a la redonda", sostuvieron.

Respecto de la fuga en calle 8, indicaron que "hubo una pequeña fuga en una instalación interna, en una galería comercial, pero no está relacionado" con el olor que se sintió en el Centro.

En este caso explicaron que "no fue nada externo como para generar alarma tal como ocurrió esta mañana".