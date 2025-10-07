Con un arma de juguete, un joven causó terror en la Facultad de Arquitectura de La Plata: lo detuvieron

Momentos de tensión se vivieron este lunes por la tarde en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, ubicada en 1 y 47, luego de que varios llamados al 911 alertaran sobre la presencia de un hombre armado dentro del edificio.

Según confirmaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas se trasladó de inmediato al lugar y entrevistó a testigos, quienes aportaron información clave para aclarar el hecho.

Finalmente, se constató que no se trataba de una amenaza real: el supuesto “sospechoso” era un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), vecino de la zona, que había ingresado al establecimiento portando un arma de juguete.

La situación generó susto entre los estudiantes que no conocían al menor, pero fue rápidamente controlada sin que se registraran heridos ni mayores incidentes.

El parte oficial agregó que se trató de un episodio sin consecuencias y que no se inició actuación penal alguna.