Súper Cartonazo: pozo de 2 millones, chance de un auto 0KM y premio de $300.000 por línea, que ya tiene un ganador

Jorge Félix Lafuente, un lector de Barrio Norte, es el primer ganador del Súper Cartonazo en la modalidad de premio por línea, ya que acertó todos los números de la segunda fila de su cupón. El acreedor del premio ya se presentó en las oficinas de EL DIA con su respectivo cartón. Cabe recordar que hay tiempo de jugar y ganar hasta las 17 horas.
En esta ronda semanal se entrega un pozo vacante de 2.000.000 de pesos para quienes acierten los quince números de la fortuna, al tiempo sigue vigente la posibilidad de ganar un auto Renault Kwid 0KM o 20.0000.000 de pesos.
Quienes no logren reunir todos los números pueden seguir jugando por el premio por línea. Al respecto, en caso de surgir más ganadores el monto semanal de 300.000 pesos será dividido en partes iguales.
Jorge, a sus 80 años, se consideró un lector de toda la vida del diario EL DIA. "Nací en la Ciudad de Buenos Aires pero vivo en La Plata desde los 5 años porque mi padre se vino a trabajar a la Ciudad. Es decir, soy un platense por adopción. Soy lector de toda la vida del diario EL DIA y me hice hincha de Estudiantes", expresó en medio de la algarabía.
Con respecto al juego semanal de EL DIA, sostuvo que "compro el diario todos los días y juego al Súper Cartonazo desde que empezó". "Esta vez se me dio, soy 'cabulero', soy de prenderme en estos juegos", comentó. Y añadió: "Sigo leyendo el diario más allá de internet, no soy mucho de las nuevas tecnologías".
En cuanto al premio, se mostró feliz al señalar que "me viene muy bien y lo aprovecharé en gastos simples".
CÓMO JUGAR Y GANAR
Para ganar al Cartonazo de EL DIA se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.
Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata. Si hay más de un ganador, el pozo se divide en partes iguales.
EL AUTO O $20.000.000
El ganador, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro u optar por $20.000.000.
En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana. El auto es un Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos.
Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte. Hay que guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional. A tener en cuenta: la publicación de los cupones dominicales continúa en curso.
PREMIO DE LÍNEA
Como se informó, desde esta jugada se implementará el premio de línea de $300.000 por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales.
El premio de línea no es acumulable si queda vacante.
