YPF habilita cargar combustible y pagar en dólares: cómo funciona

Es para quienes abonen desde la app de la petrolera
Los automovilistas que utilicen la app de YPF podrán cargar combustible abonando con dólares. Según se informó desde la petrolera nacional, se sumó a la aplicación la posibilidad que los usuarios paguen sus compras de combustible, productos en Tiendas FULL y servicios en YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicio del país con la divisa estadounidense.
Se trata de una ampliación de la función "Dinero en Cuenta" (DeC). Los usuarios de la app que tengan habilitado DeC y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en dólares de YPF Digital (YDI) en Banco Santander.
Al momento de la transacción, la app de YPF mostrará el monto equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación.
Los fondos en dólares estarán disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema YPF, en tanto que el pago no implicará operaciones de cambio ya que no hay compra ni venta de moneda extranjera.
Asimismo, no se permitirá retiro en efectivo, transferencias a terceros ni pagos mixtos, y en caso de devolución, el reintegro se realizará únicamente a la misma cuenta bancaria desde donde se originó el fondeo.
“El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio. Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”, afirmó el presidente de YDI, Guillermo Garat.
