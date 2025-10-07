"Esto tiene que ser disfrutado por toda la Ciudad": Tricolores, ahora más que un club de fútbol

Madre e hijo fueron atropellados en la puerta de una escuela de La Plata y terminaron en el hospital
En un hecho que marca un antes y un después para el club y para toda la Región, el Club Tricolores de La Plata inauguró oficialmente su nuevo predio polideportivo en 1 y 648, fruto de un trabajo conjunto entre la institución y la donación desde Fundación Florencio Pérez. La presentación se dio en el marco de una entrevista en Un Día Más, el programa de streaming de El Día, con la presencia de Raúl Ricciardi, uno de los fundadores del club; Vicente Espléndido, miembro de la comisión directiva; y Raúl Kraiselburd, presidente de la Fundación.
El nuevo espacio, que combina infraestructura deportiva y proyectos educativos, fue definido por los protagonistas como “un sueño cumplido” y “una responsabilidad que recién empieza”. “No salgo de mi asombro, es una obra magnífica. Pasa a ser nuestra obligación seguir creciendo, sacar a los chicos de la calle. Soy fanático de que esto se multiplique”, expresó con emoción Raúl Ricciardi, quien estuvo en los primeros pasos del club y continúa bien cerca. “Esto nos llena de orgullo, pero también de obligaciones”, agregó.
Desde la comisión directiva, Vicente Espléndido recordó el camino recorrido hasta llegar a este presente: “Empezamos a trabajar como comisión en 2012 y en 2015 buscamos la manera de crecer, buscando un predio. Tuvimos la posibilidad de conocernos con la Fundación y hoy vemos el resultado. Es un hermoso proyecto y un club abierto para todos, no solo en lo deportivo, también con el anhelo educativo”.
La participación de la Fundación Florencio Pérez fue clave para hacer realidad el proyecto. Raúl Kraiselburd, su presidente, destacó que el predio tendrá un impacto que trasciende al deporte: “Habrá aulas también, más cursos educativos. Se necesitarán voluntarios para sostener esto en el tiempo. Consideramos a Tricolores como la institución justa para este proyecto, porque combina deporte y educación. Hay vestuarios hasta para chicos con inconvenientes físicos”.
Kraiselburd subrayó que la iniciativa busca abrir puertas más allá del club: “Parte del predio actual de Tricolores servirá para instalar una escuela primaria y el objetivo será avanzar hacia un secundario tecnológico. Vinieron figuras como Pachamé, Poletti e Ignomiriello, campeones del mundo que quieren ayudar. Esto servirá de ejemplo: la Ciudad es mucho más que el centro y este predio tiene que ser disfrutado por toda la comunidad”.
El nuevo espacio no solo ofrece canchas y vestuarios inclusivos, sino que también proyecta un rol central como centro de formación y contención para niños y jóvenes de la zona. “Sacar a los chicos de la calle” y ofrecer oportunidades educativas y deportivas fue un eje reiterado por los oradores.
La inauguración dejó en claro que Tricolores encara una nueva etapa, con el deporte como punto de partida pero con la educación y la integración social como horizonte. Quienes quieran colaborar con el proyecto, ya sea a través de donaciones o voluntariado, pueden comunicarse al 221-537-3663.
