Espectáculos |Revelaciones

Se supo: Mercedes Morán contó todo sobre su primer casamiento a los 17 años 
7 de Octubre de 2025 | 11:21

Escuchar esta nota

Después de mucho tiempo Mercedes Morán confesó intimidades de su vida. Hija de Gregorio Morán, un militante peronista que llegó a ser diputado provincial en la Argentina, Mercedes no teme dar su opinión sobre los temas que le preocupan. Sin embargo, cuando se trata de hablar de su vida privada, todo se torna más oculto. Pero, ahora contó un no tan conocido de su pasado.

"Me casé por primera vez a los 17 años, cuando terminé cuarto año del secundario. Cursé quinto año casada" contó en el programa de Mario Pergolini.

La actriz reveló que sus padres tuvieron que firmarle un permiso para que se casara "Fue un qui... en casa", admitió y agregó un dato insólito, como todavía era menor, "mi marido pasó a ser en el colegio mi tutor y/o encargado."

Asimismo, la actriz recordó que su marido, que tenía 23 años era el que debía firmarle el boletín de calificaciones y si había alguna situación de mala conducta lo llamaban a él. "Llegaba a la escuela y le decían su señora trae la pollera muy corta y él les retrucaba 'pero tiene buenas piernas'", se sinceró con humor.

Vale recordar que, Oscar Scápola fue su primer marido y padre de sus hijas, Mercedes y María.

También, cuando llegó la dictadura, se tuvo que exiliar en España y ya no regresó. Mercedes Morán contó que ella se quedó con sus hijas en la Argentina porque aunque ama viajar no podría vivir en otro lugar y que hasta el día de hoy con Scápola mantienen un muy buen vínculo

